GRADONAČELNIK SINJA MIRO BULJ: "Nije čudno da jedna konzervativna stranka predvođena Plenkovićem ima gay ministra"

Zakoračili smo u superizbornu godinu, godinu u kojoj će Hrvati čak tri puta izaći na birališta. Prvi izbori su izbori za Europski parlament koji će se održati od 6. do 9. lipnja, zatim slijede parlamentarni izbori (izbori za Hrvatski sabor), i krajem 2024. dolaze nam i predsjednički izbori.

Uz to, gospodarska situacija u Hrvatskoj se zadnjih godina izrazito mijenja, početkom 2023. uveden je i euro, a cijene stanova u Splitu divljaju.

O svemu navedenom, ali i o Cetinjskoj krajini razgovarali smo sa Sinjskim gradonačelnikom Mirom Buljem.

Jeste li spremni za nadolazeću izbornu godinu?

Uvijek sam spreman za to. Iako, trenutno mi je prioritet moj grad i svi moji građani kao i ovaj dio naše Zagore, ali naravno da sam uvijek spreman.

Što očekujete na parlamentarnim izborima, hoće li doći do promjene vlasti?

Jedini spas za Hrvatsku je da dođe do promjena jer ovakav način upravljanja ne vodi ničemu. Mi imamo trenutno jedan ogroman problem u Hrvatskoj: hvale sa Schengenom koji ne postoji, hvale se uvođenjem eura koji je doveo naše građane u situaciju da ono što je bilo pretprošle godine kunu, sada je euro, tako da sva ova povećanja i davanja, pozivanja na naše ugrožene građane jednostavno su neistina i stvari se u hrvatskom društvu trebaju mijenjati.

Kažete da je vrijeme za promjene, a matematički gledano niti jedan opozicijska opcija nema teoretske šanse

Znam da je to teško matematički gledati, ali činjenica je da HDZ i strukture koje vode HDZ su unazadile i državu i županije. Tko će dobiti izbore? Onaj za koga narod odluči.

Hoće li neku buduću vlast formirati HDZ i Most?

Neće. Mogu reći da trenutno je jedan od vladara Hrvatske, kome je prepuštena ova vlada i upravljanje je Pavao Vujnovac i PPD. Njegova moć sada jača, a on je glavni sponzor HDZ-a i ostalih političkih stranaka. Na sudu sam s njim i dobio sam prvostupanjsku presudu u Zlataru, tako da u ovom trenutku imamo vladare Hrvatske koji su je tajkunizirali.

Izbori za Europski parlament, koliko ih građani moraju ozbiljno shvaćati?

Mi smo se nekako previše predali Europi u ruke. Mi jesmo dio Europe, zapadne civilizacije, ali je i činjenica da smo ostavljeni sami sebi. Vidimo da je, na primjer, vojska na granici sa Slovenijom, Mađarskom, Austrijom, Italijom, da je Hrvatska u biti granica koja je sa susjednim državama pod vojskom, a nama se dozvolilo da migrantsku krizu rješavamo sami. Nas čeka jedan veliki val i već imamo problema.

Evo prije mjesec dana u mom selu gdje mi sjedimo, imam informaciju da su ilegalni migranti šetali kako žele, njih 20-ak, to je ono što se zna. No, na stotine ih prolazi bez obzira što to demantiraju. Najbitnije od svega je imati sigurnost jer bez sigurnosti nema razvoja.

Bez obzira tko će biti na vlasti na ovom području gdje sam gradonačelnik, mi smo perspektivni. Ali je činjenica da Europska unija, odnosno ne Europska unija toliko koliko naši sluge koji se dodvoravaju Europskoj uniju zaboravljaju hrvatski narod jer oni ne vide dalje od Zagreba. Trenutna aktualna vlast, europarlamentarci, metra dalje ne vide od Zagreba. Imam tu sreću, ponosan sam što kao gradonačelnik živim stvarnu sliku hrvatskoga čovjeka na ovom području. I probleme socijalne, ali i društvene. Europski parlament je neozbiljno shvaćen, europski parlament nema narodne zastupnike. Hoće li ih u budućnosti birati, tko zna. Oni to prikažu na takav način, kroz mainstream medije da su oni Bogom dani.

U određenim političkim krugovima će se čuti kako Most i Milanović imaju usklađenu politiku. Vezano uz nadolazeće predsjedničke izbore, hoćete li stati uz Milanovića i kako to komentirate?

Most će donijeti svoju odluku, imat ćemo kandidata za predsjednika koliko mi je to poznato. Što se tiče predsjednika Republike, u nekim stvarima se slažemo, a u nekim ipak ne. Što se tiče podrške, Most isključivo vodi svoju politiku. Veći je problem u ovom trenutku što vlast RH živi previše izolirano od naroda u stvarnosti.

U Splitu je nedavno bio i predsjednik Milanović. Za jednog ministra je rekao da je gay, kako komentirate taj narativ?

Nije čudno da jedna konzervativna stranka predvođena Plenkovićem ima gay ministra. Njima ako je ministar gay, to im je sasvim normalno, a sve ostalo im je neprihvatljivo. Nije neuobičajeno da je netko gay, a to je baš dobro za HDZ jer su oni inače protivnici svih gay parada. A što reći na to sve? Neka kažu birači HDZ-a s područja Dalmatinske zagore, Like, Slavonije, je li im to prihvatljivo.

A ako se čovjek nije izjasnio, a predsjednik države se izjašnjava umjesto njega, je li to neuobičajeno?

Pa ne znam ja imaju li oni neku poveznicu.

Kerum je nedavno imao zanimljivu izjavu, da bi se današnja vlast u županiji trebala zapitati hoće li im se dogoditi splitski scenarij, odnosno da ih ne pregazi Puljak i na području županije?

Županija je odavno zrela za to. Ja sam se isto kandidirao prije dva mandata, imao sam šansu, iako manju, ali činjenica je da se SDŽ maćehinski odnosi prema Dalmatinskoj zagori iako to PR-ovski dobro prikazuju naslikavajući se. Međutim, nisu usklađeni sa stvarnošću. SDŽ je najveća županija, županija koja ima toliko problema, a ne rješavaju ih. Da su se izborili za brzu cestu Kukuzovac – Križice, cijeli cetinjski kraj je mogao postati puno povoljniji za život. SDŽ nije briga, a moć županije je ogromna: sva decentralizirana sredstva idu preko županije, vrlo malo imaju odgovornosti, a pod njima su školstvo, zdravstvo, ceste, ljekarne. Mislim da je ustroj loš u RH i da bi kapilarna decentralizacija prema lokalnim samoupravama trebala biti sasvim drugačija, a ne da se pozivamo na decentralizaciju a županiji dolazi novac koji ga po stranačkom ključu dodjeljuju. Funkcioniranje na ovaj način nije dobro, to mogu reći iz iskustva gradonačelnika Sinja.

Sljedeće godine su lokalni izbori, kako ocjenjujete sebe nakon 2 i pol godine?

To će građani ocijeniti. Znam da radim non-stop u interesu grada Sinja. U jednom turbulentnom mandatu kada su bile korona mjere sam preuzeo vlast, nisam htio napraviti jedan od suludih poteza kao što su radili gradonačelnici Splita i Zagreba, a to je da provodim stožersku politiku kojom su se oni rugali narodu. U tom vremenu ja sam otvorio tri vrtića, 911 djece je upisano, a bilo ih je 600 kada sam preuzeo vlast. Sva djeca vrtićke dobi su dobila besplatne vrtiće, a djeca jasličke dobi koja nisu upisana, njihove obitelji pomažemo novčanim iznosom od 150 eura. Također, radi se i vrtić u Glavicama za koji smo već dobili nacionalna sredstva i sredstva EU fondova.

Kakvo je stanje gradske blagajne?

Dobro, solidno, stabilno. Naravno da u Cetinjskoj krajini imamo jedan problem jer su lokalne jedinice suvlasnici vodovoda i čistoća, iako grad Sinj ima više udjela, ali nema većinski udjel da može upravljati. To su neki problemi koje treba rješavati, jer gradonačelnik Sinja je prije svega komunalac, kao i drugi gradonačelnici. Međutim, ako ste komunalac, a nemate većinu u toj tvrtki, znate u kojoj ste nepovoljnoj poziciji.

Ali što se tiče Sinja, jedini smo koji su smanjili porez na dohodak na području SDŽ. U Splitu je taj porez 22 posto. Pozivam i Splićane da dođu živjeti u Sinj.

Uz to, napravili smo i brojne projekte koji se tiču kulturne baštine, čekamo sad i za alkarsku štalu, kupili smo sinjski bazen, obnavljat će se i cijela alkarska staza, ali smo se ipak bazirali na dječje vrtiće.

Hoće li se Miro Bulj kandidirati iduće godine za gradonačelnika?

Odlučit ću u datom trenutku. Mislim da ima kvalitetnih ljudi i za SDŽ, ali i za Sinj. A tko će biti idući gradonačelnik, to ćemo vidjeti. Na meni je da ovaj mandat gorim za Sinj. U prvom mandatu je bio problem što nisam dočekao projektnu dokumentaciju, međutim, mi smo sada s projektnom dokumentacijom odlučili koje ćemo projekte kandidirati za EU projekte. Sinj ima ogroman potencijal za život, a za usporedbu sa Splitom, cijena kvadrata u Splitu je 5.000 eura, a kod nas ispod 2.000. Naglasio bih i benefite prilikom kupnje čestica zemlje koje Grad daje. U mjere su uključeni i poduzetnici i mlade obitelji. Vidljivo je i statistički da sve više ljudi dolazi živjeti u Sinj. Obzirom na sve, bez obzira tko će biti gradonačelnik, straha za Sinj nema.