Gradonačelnik Grad Sinja odgovara na prozivke NL Jadrijevića: "Sinj danas živi i to jedini problem onima koji su ga godinama gasili"

Nezavisna lista dr. Jadrijevića uputila je kritike na račun sinjskog gradonačelnika Mire Bulja zbog honorara isplaćenih pojedinim izvođačima za nastupe u sklopu Adventa. Tom su prilikom istaknuli kako je Lidija Bačić prošle godine u Vrgorcu nastupila za 6.500 eura uz PDV, dok je za koncerte u Splitu nudila cijenu od 10.000 eura. U Sinju je, prema njihovim navodima, za nastup pred svega 77 posjetitelja plaćena čak 15.000 eura.
Na prozivke je reagirao i sam gradonačelnik Miro Bulj, koji je dao svoj odgovor, kojeg prenosimo u cijelosti:
"Izuzetno mi je drago kada me prozivaju pojedinci poduzetnika NL Jadrijevića i to isti oni koji su 12 godina vodili grad, gradili neupotrebljive jahaće hale i gurali naš narod u jad i neimaštinu.
Nezavisna lista Jadrijevića u svom priopćenju spominje “insinuacije o rasipništvu i privilegiranim izvođačima”.
O kakvim privilegiranim izvođačima pričaju i kakvim dogovorima?!
Da su željeli istinito informirati javnost znali bi da svi ugovori za nastupe, sadrže komponente o cijeloj produkciji razglasu, rasvjeti, pokrovu i gotovo cijeloj organizaciji što značajno umanjuje iznos koji je namijenjen bendovima ili izvođačima.
Očito je problem što sve objavljujemo javno i transparentno, a ne kao i vi neistinito ili nikako.
Sjetimo se vaših otužnih Adventa gdje bi se okupilo njih troje i sami upalili svijeće bez ljudi, bez glazbe i bez šušura.
A plaćalo se i tada, plaćalo se za izvođače koje nitko nije dolazio slušati, plaćalo se za prazne stolove, trgove i ulice.
Sjetimo se vaših Advenata koje su građani provodili u općoj tami, bez sadržaja i bez života.
Danas, kada sam kao gradonačelnik posve usmjeren na dobrobit naroda, situacija je potpuno drugačija: nije bilo građanina koji nije popio čašu kuhanog vina na adventskim kućicama, svi razgovaraju, druže se i uživaju u događanjima. I upravo to je očito problem, problem je što radimo za naš narod, a ne za sebe.
Problem je očito što građani sada vide da gradski proračun služi njima, da ne služimo osobnim interesima, promociji i ne pogodujemo rudokop koaliciji i rudokop mafiji. Tu smo da radimo za građane, da Sinj živi.
Ako je rasipništvo:
- ugoditi tisućama građana ovog grada,
- davati uskrsnice i božićnice, Alkaricu,
- poticati mlade obitelji, novorođenčad
- pomoći građanima i njihovim obiteljima u potrebi
- osigurati stipendije za sve studente i učenike što nema nijedan grad u Hrvatskoj
- osigurati besplatan prijevoz za učenike i studente
I sve to uz najniži porez na dohodak što imaju samo rijetki gradovi zbog čega Sinjanke i Sinjani imaju veće plaće
Ako je to za njih rasipništvo, onda potpisujemo biti rasipnici.
Dajemo sve od sebe da mladi ostanu živjeti na ovim i to se vidi u svakom kutku, svakom osmijehu, svakom događaju i svakom trenutku u kojem Sinj živi.
Jedina logična pitanja koja građani Sinja postavljaju su vezana uz afere sinjske rudokop koalicije su:
- protupravno vraćanje neaktivnog eksploatacijskog polja Kojića grede,
- IEC Sinjska alka napravljena mimo svih pravila struke,
- okretanje leđa radnicima Čistoće
- neizglasavanje rebalansa za sport
Nisam ja dopuštao eksploataciju rudnih bogatstava našeg područja za vlastiti džep, niti sam se udruživao s raznim Krasićima i Mikulićima da bih priskrbio osobnu korist. Na vašu žalost, novac trošimo transparentno i bez pogodovanja ikome.
Vi bi željeli mračan i depresivan grad kakav ste nam i ostavili, imali ste se priliku pokazati, narod vam je poručio da ne znate.
S poštovanjem,
Grad Sinj"