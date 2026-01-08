Gradonačelnik Grad Sinja odgovara na prozivke NL Jadrijevića: "Sinj danas živi i to jedini problem onima koji su ga godinama gasili"

Nezavisna lista dr. Jadrijevića uputila je kritike na račun sinjskog gradonačelnika Mire Bulja zbog honorara isplaćenih pojedinim izvođačima za nastupe u sklopu Adventa. Tom su prilikom istaknuli kako je Lidija Bačić prošle godine u Vrgorcu nastupila za 6.500 eura uz PDV, dok je za koncerte u Splitu nudila cijenu od 10.000 eura. U Sinju je, prema njihovim navodima, za nastup pred svega 77 posjetitelja plaćena čak 15.000 eura.

Na prozivke je reagirao i sam gradonačelnik Miro Bulj, koji je dao svoj odgovor, kojeg prenosimo u cijelosti:

"Izuzetno mi je drago kada me prozivaju pojedinci poduzetnika NL Jadrijevića i to isti oni koji su 12 godina vodili grad, gradili neupotrebljive jahaće hale i gurali naš narod u jad i neimaštinu.

Nezavisna lista Jadrijevića u svom priopćenju spominje “insinuacije o rasipništvu i privilegiranim izvođačima”.

O kakvim privilegiranim izvođačima pričaju i kakvim dogovorima?!

Da su željeli istinito informirati javnost znali bi da svi ugovori za nastupe, sadrže komponente o cijeloj produkciji razglasu, rasvjeti, pokrovu i gotovo cijeloj organizaciji što značajno umanjuje iznos koji je namijenjen bendovima ili izvođačima.

Očito je problem što sve objavljujemo javno i transparentno, a ne kao i vi neistinito ili nikako.

Sjetimo se vaših otužnih Adventa gdje bi se okupilo njih troje i sami upalili svijeće bez ljudi, bez glazbe i bez šušura.

A plaćalo se i tada, plaćalo se za izvođače koje nitko nije dolazio slušati, plaćalo se za prazne stolove, trgove i ulice.

Sjetimo se vaših Advenata koje su građani provodili u općoj tami, bez sadržaja i bez života.

Danas, kada sam kao gradonačelnik posve usmjeren na dobrobit naroda, situacija je potpuno drugačija: nije bilo građanina koji nije popio čašu kuhanog vina na adventskim kućicama, svi razgovaraju, druže se i uživaju u događanjima. I upravo to je očito problem, problem je što radimo za naš narod, a ne za sebe.

Problem je očito što građani sada vide da gradski proračun služi njima, da ne služimo osobnim interesima, promociji i ne pogodujemo rudokop koaliciji i rudokop mafiji. Tu smo da radimo za građane, da Sinj živi.

Ako je rasipništvo:

ugoditi tisućama građana ovog grada,

davati uskrsnice i božićnice, Alkaricu,

poticati mlade obitelji, novorođenčad

pomoći građanima i njihovim obiteljima u potrebi

osigurati stipendije za sve studente i učenike što nema nijedan grad u Hrvatskoj

osigurati besplatan prijevoz za učenike i studente

I sve to uz najniži porez na dohodak što imaju samo rijetki gradovi zbog čega Sinjanke i Sinjani imaju veće plaće

Ako je to za njih rasipništvo, onda potpisujemo biti rasipnici.

Dajemo sve od sebe da mladi ostanu živjeti na ovim i to se vidi u svakom kutku, svakom osmijehu, svakom događaju i svakom trenutku u kojem Sinj živi.

Jedina logična pitanja koja građani Sinja postavljaju su vezana uz afere sinjske rudokop koalicije su:

protupravno vraćanje neaktivnog eksploatacijskog polja Kojića grede,

IEC Sinjska alka napravljena mimo svih pravila struke,

okretanje leđa radnicima Čistoće

neizglasavanje rebalansa za sport

Nisam ja dopuštao eksploataciju rudnih bogatstava našeg područja za vlastiti džep, niti sam se udruživao s raznim Krasićima i Mikulićima da bih priskrbio osobnu korist. Na vašu žalost, novac trošimo transparentno i bez pogodovanja ikome.

Vi bi željeli mračan i depresivan grad kakav ste nam i ostavili, imali ste se priliku pokazati, narod vam je poručio da ne znate.

S poštovanjem,

Grad Sinj"