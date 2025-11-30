Gradonačelnik dalmatinskog grada: "Zlo vidimo u bivšim totalitarnim režimima"

U više hrvatskih gradova danas je održan prosvjed protiv fašizma, a dubrovački gradonačelnik Mato Franković tim se povodom oglasio porukom u kojoj naglašava da je "apsolutno protiv svakog oblika fašizma".

"Želim odmah jasno reći i ja sam apsolutno protiv svakog oblika fašizma. To nije tema oko koje bi u Hrvatskoj smjelo biti ikakve dvojbe", poručio je Franković.

Istodobno je otvorio pitanje kako se organizatori prosvjeda pozicioniraju prema svim oblicima totalitarizma. "Ono što mi, međutim, nije bilo sasvim jasno jest predstavljaju li se organizatori samo kao antifašisti ili i kao protivnici svih totalitarizama, uključujući i komunizam. Jer komunizam, čini mi se, ne spominju", naveo je.

Franković ističe da su, prema njegovu viđenju, temelj hrvatskog identiteta i vrijednosti Domovinski rat i borba za slobodu. "Za mene i vjerujem, za većinu hrvatskih domoljuba temelj vrijednosti i identiteta nalazi se u Domovinskom ratu i hrvatskoj borbi za slobodu", napisao je.

Dodaje kako zlo vidi u svim bivšim totalitarnim režimima, bez obzira na njihov predznak. "A svako zlo vidimo u bivšim totalitarnim režimima, bez obzira s koje su strane dolazili", istaknuo je, naglasivši: "Fašizam je zlo. Komunizam je također zlo. I to su istine koje ne bi trebalo selektivno tumačiti."

U objavi je izrazio žaljenje što, kako kaže, dio današnjih antifašista ne osuđuje dovoljno jasno komunističke zločine. "Šteta je što dio današnjih antifašista zaboravlja jasno i glasno osuditi komunističke zločine. Da to učinimo svi zajedno, bez dvostrukih kriterija, vjerujem da bi nam svima bilo lakše i da bismo kao društvo brže napredovali", poručio je.

Zaključno je naglasio potrebu dosljedne osude svih totalitarizama te ponovio stav o temeljima moderne Hrvatske. "Hrvatska zaslužuje istinu, slobodu i dosljednu osudu svakog totalitarizma", naveo je Franković, zaključivši: "Temelj naše domovine isključivo je i jedino Domovinski rat na kojem je krvlju natopljenim hrvatskim tlom izrasla slobodna, neovisna i demokratska Republika Hrvatska."