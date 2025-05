Građani se žale da im kasni povrat poreza: "To je apsurdno"

Povrat poreza na dohodak za prošlu godinu očekuje oko 800 tisuća građana, a isplate su trebale započeti 2. svibnja. Čitateljica se, želeći ostati anonimna, požalila Indexu da brojni građani još uvijek nisu primili povrat, iako su im izračuni već odavno dostupni.

Mnogi su nezadovoljni jer su, prema najavama Porezne uprave, isplatu očekivali do kraja svibnja, no čitateljica tvrdi da novac još uvijek nije stigao na račune. Kako joj je rečeno iz Porezne, do kašnjenja je došlo zbog digitalizacije sustava.

"Digitaliziraju sustav u svibnju, to je apsurdno"

"Kraj je svibnja, a Porezna uprava još uvijek nije krenula s isplatama povrata poreza zato što su krenuli digitalizirati sustav upravo u mjesecu svibnju. Mladi ljudi i neki stariji koji imaju pravo na povrat su mi kazali da nisu primili povrat poreza. Nitko oko mene još uvijek nije dobio povrat poreza na dohodak.

Mnogi su pokušavali doći do djelatnika Porezne kako bi saznali o čemu se radi i zašto još nisu isplatili povrat za 2024. godinu. Meni se nakon nebrojeno poziva sasvim slučajno javila djelatnica te sam je pitala zašto isplate još uvijek nisu krenule, iako su izračuni već stigli na e-Građani. Već treći tjedan prolazi kako sam dobila izračun za prošlu godinu, ali uplate još uvijek nema.

Djelatnica mi je rekla kako su oni ovaj mjesec digitalizirali sustav i da nisu sigurni kada će krenuti s uplatama povrata poreza na račune građana. Oko mene ima još i jako puno ljudi koji nisu dobili ni izračun i kojima vrlo vjerojatno, kao i meni samoj, neće sjesti uplata ni u lipnju, a ne kako je obećala Porezna. Oni su se odlučili digitalizirati sustav baš u svibnju. To je apsurdno", požalila nam se čitateljica.

Ove godine više od 840 tisuća građana dobit će povrat poreza i prireza na dohodak u ukupnom iznosu od oko 404 milijuna eura. Najveći povrat ostvarit će mlađi od 25 godina, njih više od 212 tisuća, kojima se vraća cijeli plaćeni porez, prosječno oko 900 eura. Povrat mogu očekivati i mlađi od 30 godina, a neki će dobiti povrat cjelokupno uplaćenog poreza za 2024. godinu.

Porezna: Veći dio povrata bit će isplaćen do kraja svibnja

Poreznu upravu upitali su jesu li započele isplate povrata poreza na dohodak za 2024. godinu, je li sustav digitaliziran te je li digitalizacija utjecala na eventualno sporiju dinamiku isplata. Iz Porezne tvrde kako su započeli s isplatama te su pojasnili zbog čega pojedini građani mogu duže čekati.

"Isplate povrata poreza za 843.697 poreznih obveznika - građana krenule su 2. svibnja 2025. godine sukladno obavijesti na stranicama Porezne uprave. Povrati poreza izvršavaju se kontinuirano, onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat, a prema redoslijedu kojim se izdaju rješenja.

Očekuje se da će veći dio povrata biti isplaćen do kraja svibnja, kao što je i ranije najavljeno. Kod manjeg broja obveznika kod kojih postoje neusklađeni podaci (npr. prebivalište/boravište, uzdržavani članovi, potvrde o dohotku iz inozemstva...) ili nije priložena potrebna dokumentacija (npr. dana darovanja), takve prijave rješavat će se u kontaktu s poreznim obveznicima kontinuirano te će biti obrađene u zakonskom roku", odgovorili su iz Porezne za Index.