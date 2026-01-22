Građani lutaju po zgradi 'Županije': Ovaj odjel se seli na novu adresu, nigdje obavijesti

Splićani koji ovih dana u prostore 'Županije' dolaze obaviti poslove vezane uz kategorizaciju apartmana, soba i drugih turističkih objekata nailaze na zatvorena vrata, ali ne zato što ured ne radi, već zato što više nije na adresi na koju su navikli dolaziti.

Naime, Odjel za turizam Splitsko-dalmatinske županije preseljen je na novu lokaciju, no dio građana tvrdi kako o toj promjeni nisu bili obaviješteni, zbog čega dolaze na staru adresu u Vukovarskoj ulici i tek tada doznaju da se ured više ne nalazi ondje.

Redakciji se posljednjih dana javilo više čitatelja koji navode kako su bez prethodne obavijesti došli na staru lokaciju, izgubili vrijeme te bili primorani sami se snalaziti kako bi došli do nove adrese.

„Nigdje obavijesti“

Jedna čitateljica čiji su podaci poznati redakciji, ispričala nam kako je u zgradi u Vukovarskoj nastala konfuzija.

“Došla sam predati dokumentaciju za kategorizaciju apartmana na adresu u Vukovarskoj. Tek kad sam došla do portira, saznala sam da ured više nije tamo. Nitko me prije nije obavijestio, a na samoj zgradi nema nikakve obavijesti. Za ljude koji dolaze iz drugih mjesta to je velik problem, gubi se vrijeme, novac i živci“, komentira naša čitateljica.

Stoga smo se obratili Splitsko-dalmatinskoj županiji s upitima o razlozima preseljenja, načinu informiranja građana te datumu početka rada na novoj lokaciji.

Odgovor pročelnice: “Odjel je u fazi preseljenja, službenici su bili dostupni”

Pročelnica Odjela za turizam, pomorstvo i promet Ana Glaurdić Mekinić nam je potvrdila kako se Odjel za turizam trenutno u fazi preseljenja na novu adresu u Bihaćkoj ulici 4 te da se očekuje kako će ured od ponedjeljka u potpunosti biti spreman za nastavak redovitog rada.

“Odjel za turizam je u fazi preseljenja na novu adresu Bihaćka 4. Očekuje se da će ured od ponedjeljka u potpunosti biti spreman za nastavak redovitog rada, iako su službenici bili na raspolaganju strankama i tijekom samog procesa preseljenja”, govori nam pročelnica.

Preseljenje je, kako navodi, provedeno radi bolje organizacije rada Splitsko-dalmatinske županije te ističe kako su stranke imale mogućnost dobiti informaciju o novoj lokaciji.

„Stranke koje dolaze u službene prostorije Splitsko-dalmatinske županije, kao i u svim institucijama, dužne su se javiti prilikom ulaska, bilo na porti Vukovarske 1 ili Domovinskog rata 2, gdje su dobivale informaciju da je Odjel za turizam preseljen na novu lokaciju. Stranke koje su samoinicijativno nastavile kretanje bez javljanja na porti nisu mogle dobiti navedenu informaciju“, navodi Glaurdić Mekinić.

Građani ipak očekuju jasnije i vidljivije obavijesti

Iako iz Županije navode kako su informacije o preseljenju bile dostupne na portama službenih zgrada, dio građana smatra da takav način informiranja nije dovoljan jer je riječ o službi koja radi sa strankama, od kojih mnogi dolaze iz drugih gradova i općina.

Uobičajena praksa u javnim institucijama podrazumijeva postavljanje vidljivih pisanih obavijesti na ulazu u zgradu ili na vratima samog ureda, kao i pravodobno informiranje putem službenih internetskih stranica. Upravo izostanak takvih obavijesti, ističu građani, doveo je do nesnalaženja i nepotrebnog gubitka vremena.

Iz Županije također poručuju kako se svi zahtjevi, neovisno o preseljenju, i dalje mogu predati u prijemnom uredu.

“Svi zahtjevi se, kao i do sada, mogu predati u prijemnom uredu Splitsko-dalmatinske županije te će biti obrađeni u zakonskom roku”, kazuje nam Ana Glaurdić Mekinić.

Prema najavama do sredine 2026. godine trebao bi stupiti na snagu novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim će se u hrvatski pravni okvir ugraditi odredbe Uredbe (EU) 2024/1028 o kratkoročnom najmu smještaja.

U praksi to znači da će se uvesti sustav registracije i jedinstveni digitalni kanal za razmjenu podataka između iznajmljivača, države i platformi poput Airbnba ili Bookinga. Svaki apartman, soba ili kuća za odmor morat će imati registracijski broj koji će biti vidljiv gostima, a bez njega oglas neće moći biti objavljen.

Novi zakonski okvir dodatno opterećuje sustav

Prema najavama Ministarstvo turizma i sporta, novi propisi donijet će detaljniju i strožu registraciju iznajmljivača. Prilikom prijave u sustav, vlasnici smještaja morat će dostaviti niz preciznih podataka, od točne adrese objekta i vrste smještaja, do namjene nekretnine (primarno ili sekundarno boravište) te maksimalnog broja kreveta.

Kako bi se osigurala bolja kontrola, postojeći informacijski sustavi, prije svega eVisitor, bit će nadograđeni i prilagođeni automatskoj razmjeni podataka između nadležnih tijela. Novi zakon jasno će definirati i tko je odgovoran za provedbu i nadzor, kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini.

U slučaju kršenja propisa, predviđene su sankcije koje se kreću od privremene suspenzije registracijskog broja, pa sve do uklanjanja oglasa s internetskih platformi koje ne poštuju nova pravila. Kazne će se odnositi i na same iznajmljivače, ali i na platforme koje objavljuju nevaljane ili nepotpune oglase.

Promjene i u kategorizaciji objekata

Novi zakonski paket donosi promjene i za hotele te ostale smještajne objekte. Planira se ukidanje zastarjelih kriterija za kategorizaciju, poput obveznog fiksnog telefona u sobama ili propisanog broja noćnih ormarića, koji više ne odgovaraju suvremenim standardima ugostiteljstva.

Ministarstvo najavljuje da će pravilnici biti modernizirani i usklađeni s današnjim navikama gostiju, ali i s realnim potrebama iznajmljivača.