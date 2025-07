Grad Zagreb osigurao besplatnu vodu na Thompsonovom koncertu

Pročelnik Gradskog ureda za promet i sigurnost Andro Pavuna otkrio je detalje o Thompsonovom koncertu za RTL Direkt. Na pitanje o dostupnosti vode otkrio je da će biti besplatne vode za posjetitelje. "Dio ovih hidranata na te četiri slavine će biti unutar prostora s južne strane na Antalovoj gdje će im se moći pristupiti i nakon što pređete pregled, znači nakon što ćete biti u koncertnom prostoru", ispričao je.

"Nosite čaše sa sobom"

"U razgovoru s organizatorom shvatili smo da ograda će biti na taj način postavljena da će tim hidrantima moći pristupiti i posjetitelji koji će biti s južne strane, a oni sa sjeverne strane mi ćemo jednu cisternu staviti tamo. Ako sam dobro shvatio, civilna zaštita će isto staviti nekoliko cisterni tako da ćemo osigurati i neku besplatnu vodu na par punktova s te sjeverne strane, a na južnoj strani s Antolove će imati hidrant te gdje će imati besplatnu vodu", dodao je.

Ukratko, ljudi neće morati kupovati vodu, Grad Zagreb je osigurao besplatnu.

"To smo mi napravili. Dio tih hidranata će biti i dostupno tamo. Velim, mislim da je dobro da ponesu nekakve prazne čaše i na putu jer taj dolazak će trajati nekoliko sati. Mi ćemo te hidrante gdje će biti voda postavit u puno široj zoni od hipodroma, gdje god mi očekujemo da će ljudi hodati. Dakle, Selska i Savska i Vukovarska itd. Pa neka onda imaju sa sobom neku otvorenu čašu ili nešto da mogu natočiti vodu", savjetuje Pavuna.

"Tko krene u subotu ujutro nisam siguran da će stići na koncert"

Danas će Grad objaviti i kartu za posjetitelje prema kojoj će biti jasnije koliko će im pješke trebati iz kojeg dijela grada. Za aute kaže sljedeće: "Nemojte ni pokušavati. Zato što ćete doći do neke točke s kojom nećete biti zadovoljni. Nećete onda moći parkirati nigdje u krugu te točke i onda ćete napraviti problem sebi i drugima."

Za mostove očekuju da će biti potencijalnih čekanja. "Znači, ako imate dva mosta ili tri mosta koji vode na tu lokaciju i cijeli grad koji će biti fokusiran na ta tri mosta. Dakle, u nekom trenutku će to biti ona zona gdje će možda trebati pričekati. Zato kažem, pozivam sve one koji mogu da krenu što ranije, da dođu u zonu Južnog Zagreba i da tu onda pričekaju početak."

"Meni se čini, nisam siguran da onaj koji krene u subotu ujutro da će stići na koncert. Evo, upravo smo maloprije prošli sve ovu satnicu za ljude koji iz Zagreba kreću i shvatili smo da ljudi koji iz Zagreba kreću će trebati krenuti oko 9, 10, 11, podne. To znači da kad biste onda vi morali krenuti iz nekog grada gdje tek trebate još doći do Zagreba, pronaći neki parking u Zagrebu negdje i onda još doći do koncerta. Tako da ja mislim da doista tko ne dođe dan ranije u Zagreb ili najkasnije u petak kasno navečer ili u subotu u ranu zoru ja nisam siguran da će stići na koncert", poručio je.