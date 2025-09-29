Grad Zagreb će Jurici Pađenu isplatiti 40.000 eura

Jurici Pađenu Grad Zagreb mora isplatiti 40 tisuća eura zbog korištenja njegovog slogana na naljepnicama za razvrstavanje otpada.

Slogan "Stavi pravu stvar na pravo mjesto" koristi se na zagrebačkim spremnicima za smeće iako je službena kampanja završila prije više od dvije godine. Glazbenik je zbog toga u svibnju prošle godine podnio zahtjev Gradu Zagrebu, tražeći naknadu od 180 tisuća eura za razdoblje nakon završetka kampanje.

Kako bi provjerio osnovanost zahtjeva, Grad je u srpnju 2024. zatražio pravno mišljenje, dok je i sam autor priložio ono koje je sam naručio. Oba su potvrdila da ima pravo na naknadu, no predloženi iznosi nisu se podudarali. Grad će isplatiti Pađenu naknadu kako bi izbjegli sudski spor.

"Oni još nisu maknuli moj slogan s kontejnera i ostat će tko zna do kada. Mi smo zapravo pronašli jedno kompromisno rješenje da to može i dalje ostati na spremnicima, da izbjegnemo sudske procese i komplikacije, zbog toga sam i ja prihvatio njihovu ponudu. Naljepnice s mojim sloganom sada mogu ostati do kada god oni žele. Tako da je ova cijena zaista mala s obzirom na to koliko se inače kreću cijene za takve stvari", rekao je glazbenik za Jutarnji list.

O kampanji

Projekt Stavi pravu stvar na pravo mjesto zagrebačka je edukativna kampanja o odvajanju otpada, pokrenuta 2014., a od 2019. do 2020. sufinancirana iz EU fondova (vrijednost 4.95 mil. tadašnjih kuna, od čega 3.6 mil. kuna iz Kohezijskog fonda).

Cilj je bio podići svijest građana o sprječavanju nastanka otpada, kućnom kompostiranju, ponovnoj uporabi i pravilnom razvrstavanju. Provedene su javne manifestacije po gradskim lokacijama, izrađeni edukativni materijali i pokrenuta mobilna aplikacija Razvrstaj MojZG koja prikazuje raspored odvoza i lokacije reciklažnih dvorišta.