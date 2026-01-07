Grad Split: Sve službe u pripravnosti zbog najavljenih vremenskih neprilika

Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta na području Splita i okolice, Grad Split održao je koordinacijski sastanak sa svim dežurnim službama. Iz Grada poručuju kako se sve nadležne službe nalaze u punoj pripravnosti te su spremne pravodobno reagirati radi zaštite građana i osiguravanja neometanog funkcioniranja grada.

Građane upozoravaju na povećanu opasnost od poledice i klizavih prometnih i pješačkih površina, zbog čega se poziva na dodatni oprez, osobito u prometu. Operativni timovi raspolažu potrebnom opremom i prate situaciju na terenu.

Posebna pozornost usmjerena je i na stanje vodoopskrbe. Zbog obilnih oborina došlo je do zamućenja vode na izvoru rijeke Jadro. Iako dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna, Grad preporučuje mjeru predostrožnosti za dio stanovništva.

„Kao mjeru opreza preporučuje se prokuhavanje vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i starije građane“, ističu iz Grada Splita.

Građani se pozivaju da prate službene informacije, ponašaju se odgovorno te budu na dodatnom oprezu kako bi se smanjili rizici tijekom trajanja nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Inače, prošla je opasnost od snježnih oborina u Splitu, a nadolazeće noći mogu donijeti mraz.