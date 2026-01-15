Grad Split raspisao natječaj za dodjelu nagrada za 2025. godinu

Komisija za javna priznanja Gradskog vijeća Grad Split objavila je natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo te osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2025. godinu.

Natječaj je otvoren do 15. veljače 2026. godine, a prijedlozi se mogu dostaviti u pisanom obliku, poštom ili osobno, na adresu Grada Splita – Komisije za javna priznanja, Obala kneza Branimira 17.

Nagrada Grada Splita dodjeljuje se pojedincima i skupinama za iznimna postignuća i doprinos razvoju Split u svim područjima gospodarskog i društvenog života.

Tekst natječaja, kao i sve dodatne informacije namijenjene predlagateljima, dostupni su na mrežnim stranicama Grada Splita.