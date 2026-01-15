Close Menu

Grad Split raspisao natječaj za dodjelu nagrada za 2025. godinu

Nagrada Grada Splita dodjeljuje se pojedincima i skupinama za iznimna postignuća i doprinos razvoju Split u svim područjima gospodarskog i društvenog života

Komisija za javna priznanja Gradskog vijeća Grad Split objavila je natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo te osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2025. godinu.

Natječaj je otvoren do 15. veljače 2026. godine, a prijedlozi se mogu dostaviti u pisanom obliku, poštom ili osobno, na adresu Grada Splita – Komisije za javna priznanja, Obala kneza Branimira 17.

Tekst natječaja, kao i sve dodatne informacije namijenjene predlagateljima, dostupni su na mrežnim stranicama Grada Splita.

