Grad Split: Netko nam je mjesecima neovlašteno upadao u sustav i gledao podatke građana

Grad Split objavio je na službenim stranicama da je nepoznata, neovlaštena osoba u razdoblju od 10. lipnja do 9. listopada 2025. pristupala informatičkom sustavu poslovanja Gradske uprave te pritom izvršila uvid u osobne podatke građana. Riječ je o sigurnosnom incidentu koji Grad javno komunicira temeljem članka 34. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Prema priopćenju, Grad će u najkraćem roku provesti detaljnu provjeru kako bi utvrdio u kojim je slučajevima i u kojem opsegu došlo do uvida u osobne podatke. Ako se pokaže da je došlo do obrade posebnih kategorija osobnih podataka („osjetljivi podaci”) – primjerice podataka koji se odnose na djecu, medicinsku dokumentaciju, IBAN račune i slične informacije – pojedinci će biti izravno obaviješteni.

Iz Grada poručuju da su poduzete sve mjere iz njihove nadležnosti te je daljnji neovlašteni pristup onemogućen. Građani koji sumnjaju na moguću zlouporabu svojih podataka pozvani su javiti se na e-mail adresu SZOP@split.hr

