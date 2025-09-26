Grad Sinj studentima subvencionira prijevoz. Provjerite koje uvjete morate zadovoljiti

Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, donio je Odluku o subvencioniranju i refundiranju troškova autobusnog prijevoza redovitih i izvanrednih studenata s područja Grada Sinja za zimsku semestru akademske godine 2025./2026.

Grad Sinj će redovitim studentima s prebivalištem na području Grada Sinja osigurati subvenciju u punom iznosu za mjesečne karte na relaciji Sinj - Split kod prijevoznika Litre tours.

Subvencija se odnosi na razdoblje od 29. rujna do 23. prosinca 2025. godine, za dane kada se odvija nastava prema službenom kalendaru Sveučilišta u Splitu.

Studentima koji su smješteni u studentski dom subvencionira se kupnja mjesečnog bloka od 52 karte za istu autobusnu liniju.

Izvanredni studenti koji nisu zaposleni, ne ponavljaju godinu i imaju prebivalište u Sinju najmanje godinu dana također ostvaruju pravo na subvencionirani mjesečni blok od 52 karte.

Redoviti studenti koji studiraju izvan Splita, na drugim visokoškolskim institucijama u Hrvatskoj, imaju pravo na refundaciju troškova dviju voznih karata – od mjesta prebivališta do mjesta studiranja i natrag.

Za ostvarivanje prava studenti podnose zahtjev na propisanim obrascima uz obvezne priloge. Za refundaciju je potrebno priložiti i originalne vozne karte.

Pravo na subvenciju nemaju studenti s prebivalištem kraćim od godinu dana te apsolventi.

Sredstva za ovu mjeru osigurana su u Proračunu Grada Sinja za 2025. godinu, u okviru programa potpore učenicima i studentima.