Grad Omiš uvodi besplatan javni prijevoz za umirovljenike

Gradonačelnik Zvonko Močić donio je 5. siječnja 2026. godine Odluku o sufinanciranju troškova redovnog javnog prijevoza za umirovljenike s prebivalištem ili boravištem na području Grada Omiša.

Odlukom se umirovljenicima s područja Omiša, kao i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, omogućuje besplatan prijevoz autobusima prijevoznika Promet d.o.o. Split na linijama 28, 29, 60, 67, 68 i 69.

Kako bi ostvarili pravo na besplatnu mjesečnu kartu, korisnici su prilikom prvog preuzimanja personalizirane karte obavezni predočiti dokaz o prebivalištu ili boravištu (osobnu iskaznicu ili potvrdu nadležne policijske postaje), kao i dokaz o statusu umirovljenika, odnosno potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Isto vrijedi i za korisnike nacionalne naknade za starije osobe.

Iz Grada Omiša ističu i kako je u tijeku postupak za proširenje ove mjere na druge linije i relacije javnog prijevoza na području grada, koje trenutačno nisu obuhvaćene donesenom odlukom.