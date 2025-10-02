Grad Hvar slavi svoj dan: Parni Valjak će začiniti zabavu

U povodu Dana Grada Hvara i blagdana sv. Stjepana I., pape i mučenika, jučer je u hvarskom kazalištu održana svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Hvara. Prije sjednice, na gradskom groblju položeni su vijenci u čast poginulima za Hrvatsku.

Na sjednici su se prigodnim govorima obratili predsjednik Gradskog vijeća Jurica Domančić, gradonačelnik Šime Ravlić, hvarski biskup mons. Ranko Vidović, izaslanik župana Splitsko-dalmatinske županije, načelnik Općine Sućuraj Ivan Slavić, te saborski zastupnik Krunoslav Katičić, izaslanik predsjednika Vlade i predsjednika Hrvatskog sabora.

Program je obogaćen glazbenim izvedbama klape Galešnik, a na sjednici je dodijeljeno i javno priznanje Grada Hvara za 2025. godinu: kolektivnu nagradu za čuvanje, njegovanje i promicanje kulturne baštine dobilo je Folklorno društvo Šaltin iz Hvara, koje ove godine obilježava 50 godina djelovanja.

Svečanost je zaključena scenskim nastupom najmlađe, vrtićke skupine FD Šaltin koja je oduševila prisutne izvedbom nekoliko tradicionalnih otočnih igara i brojalica.

Slavljeničkoj atmosferi u gradu jučer je pridonijela i Gradska glazba Hvar kratkim nastupom na Pjaci, u katedrali je održana Svečana I. Večernja i otvorenje svetkovine. Na žalost, loše vrijeme je poremetilo planove pa je sinoć otkazan Zajednički koncert hvarskih klapa, zborova i folklora.

Danas, na sam blagdan sv. Stjepana I., održana je svečana sveta misa s procesijom, a vrhunac zabavnog programa bit će večerašnji koncert legendarnog Parnog Valjka na Pjaci u 20.30 sati.