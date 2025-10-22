Gotovo svi srčani i moždani udari dogode se zbog ova četiri čimbenika rizika

Srčani i moždani udari rijetko se javljaju bez upozorenja, a prema zdravstvenim podacima više od devet milijuna odraslih u Južnoj Koreji i 7000 ljudi u SAD-u, gotovo svatko tko razvije srčanu bolest i pati od velikog kardiovaskularnog događaja, ima jedan od četiri glavna čimbenika rizika. Ti čimbenici uključuju visoki krvni tlak, visoki kolesterol, visoku razinu šećera u krvi i pušenje duhana (sada ili prije). Kombinirani kao skupina, prethodili su 99 posto svih kardiovaskularnih događaja tijekom dugotrajne studije.

Najčešća je hipertenzija

Čak i kod žena mlađih od 60 godina, što je demografska skupina s najmanjim rizikom od kardiovaskularnih događaja zbog zaštitne uloge hormona, više od 95 posto srčanih ili moždanih udara povezano je s jednim od ovih postojećih čimbenika rizika. Kada bismo gledali zasebno, visoki krvni tlak je rizični faktor koji se najčešće veže uz kardiovaskularne događaje. U ovom istraživanju, više od 93 posto pojedinaca koji su doživjeli srčani udar, moždani udar ili zatajenje srca prethodno je imalo hipertenziju.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

- Upravljanje ovim čimbenikom rizika stoga bi moglo biti ključno za sprječavanje ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti u budućnosti - kaže kardiolog Philip Greenland sa Sveučilišta Northwestern. Dodao je da je znanstvenicima sada cilj više raditi na pronalaženju načina za kontrolu ovih promjenjivih čimbenika rizika, a ne skretati s puta u potrazi za drugim čimbenicima koji se ne mogu lako liječiti i nisu uzročni, piše Živim.

Autori napominju da njihovi rezultati osporavaju nedavne tvrdnje da se povećavaju podmukli kardiovaskularni događaji, koji se javljaju u odsutnosti čimbenika rizika, što sugerira da su prethodne studije možda promašile dijagnoze ili previdjele razine čimbenika rizika koje su bile ispod kliničkog dijagnostičkog praga.

Na njih možemo utjecati

U Hrvatskoj su kardiovaskularne bolesti, koje uključuju infarkt (srčani udar) i moždani udar, vodeći uzrok smrti. U 2023. godini od kardiovaskularnih bolesti umrlo je 19.937 osoba, što čini 38,8 posto svih umrlih u Hrvatskoj. Prema podacima HZJZ-a, ishemijska bolest srca i hipertenzivne bolesti među vodećim su podgrupama unutar kardiovaskularnih bolesti. Također, godišnje se liječi oko 12.000 - 14.000 osoba zbog moždanog udara. Prevencija koja uključuje kontrolu tlaka, lipida, šećera, prestanak pušenja i promjene načina života ima velik potencijal u smanjenju broja srčanih i moždanih udara i u Hrvatskoj.