GOTOVO JE! Nakon pet Arena, Prijović počela puniti splitske zidove

Većina ljudi, kao i autor ovog članka, do ovog mjeseca nikada do ovog listopada nije čuo za Aleksandru Prijović. No da je autor dvadesetak godina mlađi vjerojatnost da nije čuo za ovu pjevačicu iz Srbije vjerojatno bi bila minimalna.

Naime, njene pjesme godinama imaju milijune pregleda na glazbenim platformama, a pojedini uradci preko 50 milijuna, što hrvatski izvođači uglavnom mogu samo sanjati. Da je Prijović zaludila mlade Hrvate vidi se po trending glazbenim top ljestvicama jer što god da izbaci momentalno postaje najslušanije.

Bez obzira na neospornu popularnost, odnosno brojnost publike, mnoge je iznenadio podatak da je pjevačica rasprodala čak pet zagrebačkih Arena. Jedan medij je duhovito, ali istinito ima zanimljiv članak s naslovom "Znamo zašto je Prijović rasprodala pet Arena". Odgovor je bio kratak: Jer je mnogi Hrvati slušaju.

Prijović sigurno neće napuniti splitsku Arenu, ali samo zašto što se u njoj već neko vrijeme ne održavaju koncerti niti bilo kakve druga zbivanja. No da je i neki Splićani slušaju, nema nikakve sumnje, tim više jer se stihovi njenih pjesama mogu naći na - javnim površinama.

Tako uz cestu na Duilovu stoji natpis:

"Da si hteo ja bi ti dala...

Još te voli tvoja Ex.

Too late, too late...", stoji na jednom od tamošnjih betonskih blokova od kojih gotovo svaki ima neku svoju "priču". Dok je tih priča čak filozofske naravi, baš je ovog betonskog bloka dopalo da na sebi nosi stih cajke i tužne ljubavne priče nepoznate (mlade?) Splićanke.

Inače, tek smo guglanjem doznali da se radi o stihu pjesme "Zvuk tišine" koja na YouTubeu ima 33 milijuna pregleda.