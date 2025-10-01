Gotov šušur na Zapadnoj obali: Bilo je glamura, spize i zabave

Nakon dva dana idealnog sunčanog vremena, Split je izlagače i posjetitelje CROYA sajma ugostio uz nešto hladnije i kišovito vrijeme, no to nije umanjilo entuzijazam ni dobru atmosferu. U središtu pozornosti posljednjeg dana bilo je proglašenje pobjednika natjecanja koja su se tijekom protekla tri dana održavala na brodovima duž Zapadne obale.

Svoja kulinarska umijeća pokazalo je 13 brodskih chefova. Treće mjesto zauzeo je chef Igor Karađole s motorne jahte Dawo. Prošlogodišnji pobjednik Mateo Rac, chef motorne jahte Carmen, ovoga puta je bio drugi, a titulu najboljeg ponio je Luka Vulić s motor sailera Corsario:

„Ovo cijeloj posadi znači stvarno puno! Dali smo sve od sebe i očito osvojili žiri svojom tehnikom i izvedbom“, rekao nam je Luka i dodao kako mu je ovo prvi brod, a na njemu radi već 6 godina.

„Svi smo mi jedna velika obitelj i ovo je naša zajednička pobjeda“, zaključio je ne krijući važnost gastronomije u cjelokupnom charter iskustvu svakog gosta.

Da je osim kulinarskih specijaliteta u ukupnom dojmu izuzetno bitan i vizualni, znaju jako dobro članovi posade svakog broda koji je ovih dana boravio na CROYA sajmu. Titulu najboljih u natjecanju dekoriranja stolova podijelili su ovog puta posada motor sailera Son de Mar i motor sailer Corsario.

Natjecanje u pripremi aromatizirane vode dovelo je u prvi plan maštovitost i inovativne pristupe osoblja na ukupno 12 brodova među kojima su se istaknuli Mara Vicelja s katamarana Princess Karla, Marina Saskor s motor sailera Lady Gita, a prvo mjesto pripalo je Draženi Perkov s motorne jahte Friend's Boat.

Miksolozi su na svoje došli za vrijeme Cocktail natjecanja, ali suce je vrhunskim koktelima i prezentacijom ponajviše oduševio, kako su rekli – jedan od najkreativnijih koktela kojeg su ikad vidjeli. Izradila ga je Marija Juretić, na motornoj jahti Amber One:

„Nakon edukacija koje smo prošli, jako smo se zainteresirali za izradu koktela, tako da sada na svom brodu imamo vlastiti meni za koktele na koji su uvrštena i naša tri signature koktela. Ideja na natjecanju je bila da sav ostatak od doručka iskoristimo za koktele i drago mi je da se sucima svidjelo.“

Čestitajući sudionicima na svemu što su proteklih dana predstavili na sajmu, predsjednik CRO.Y.A. udruženja Stipe Petričević je istaknuo:

„Premda znamo da titule najboljih, često znaju prevagnuti prilikom donošenja odluke o odabiru i bookiranju broda, činjenica je da sva naša natjecanja donose mnogo više od same titule. Ona su mjesto susreta, razmjene ideja i inspiracije, gdje profesionalci svojim radom motiviraju jedni druge i grade zajednički prostor novih znanja i iskustava. Zahvaljujem svima na sudjelovanju i vjerujem da se vidimo i iduće godine.”

Ovogodišnji sajam je sa 47 brodova i više od 250 charter brokera iz Hrvatske i svijeta, bio je veći od prethodnog. Time je drugu godinu za redom potvrđen status Hrvatske kao novog središta luksuznog segmenta nautičkog turizma. Uz zahvalu svima koji su podržali organizaciju projekta, iz CRO.Y.A udruženja poručuju:

„CROYA Charter Show nije samo izložba brodova – on je susret ljudi, ideja i budućnosti charter industrije. Ovdje su se protekla tri dana stvarala nova partnerstva, rađale nove ideje i pokazivalo najbolje od onoga što ova industrija nudi. Hvala svima koji su svojim doprinosom podigli vrijednost ovog događaja i učinili ga posebnim. Vjerujemo da je ovo tek početak još veće priče i vidimo se i iduće godine!”