Gospodin Savršeni blokirao ex djevojku?

Jedan od najpoznatijih hrvatskih parova koji se proslavio u showu 'Gospodin Savršeni' nedavno je prekinuo svoj odnos. Iako su na društvenim mrežama djelovali kao skladan par, Hana Rodić i Goran Jurenec, koji su zajedno živjeli u Berlinu, okončali su svoju dugogodišnju vezu.

Unatoč objavama na društvenim mrežama, njihova je veza bila ispunjena turbulencijama, prekidima i ponovnim pomirenjima, pišu 24sata.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hana Rodić (@hanii_official)

Hana se sada oglasila na Instagramu te progovorila o dosad nepoznatim detaljima njihovog prekida. Na njenom Instagram profilu pojavio se story crne pozadine s jednostavnim natpisom: 'Kada smo već blokirani, sad možeš i izbrisati "onaj reel"', popraćen pjesmom 'O Bivšima' popularne srpske pjevačice Nikolije.

Radi se zapravo o reelu koji ima gotovo tri milijuna pregleda, a prikazuje vrlo emotivan trenutak između nekadašnjeg para.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Goran Jurenec (@goran.jurenec)

Budući da u posljednje vrijeme nije bila aktivna na društvenim mrežama, u idućem storyju Hana je otkrila i razlog tomu. Napisala je: 'Znam da u posljednje vrijeme nisam ništa objavljivala. Imala sam svoje emotivne bitke, selidbu, a trenutno se pripremam i za operaciju, pa nisam željela dodatne stresove. Ipak, na neke okolne faktore jednostavno ne možemo utjecati...' U nastavku objave obećala je kako fanovi idućih dana mogu očekivati više od nje te da će: 'prošlost ostaviti tamo gdje i pripada - u prošlosti'.