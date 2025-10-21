Gorica i Hajduk otvaraju 11. kolo SuperSport HNL-a. Evo kako do ulaznica

HNK Gorica objavila je detalje vezane uz prodaju ulaznica uoči derbija 11. kola SuperSport HNL-a, u kojem će u Velikoj Gorici ugostiti Hajduk. Utakmica je na rasporedu u petak, 24. listopada 2025., s početkom u 18:00 sati na Gradskom stadionu.

Cijene i prodajna mjesta

Ulaznice su u prodaji od jučer u Fan pointu Gorica (Kolodvorska 36A), radnim danom od 14 do 18 sati. Cijene se kreću od 11 do 13 eura, ovisno o sektoru:

A1, B1 – 13 €

A2, B2 – 13 €

A3, B3 – 11 €

C1, C2 (gostujući sektor) – 13 €

Za navijače Hajduka predviđeno je 1500 ulaznica u sektorima C1 i C2. Ulaznice za gostujući sektor prodavat će se isključivo na Poljudu. Dodatnih 500 ulaznica bit će dostupno putem internetske stranice ulaznice.hr, počevši od srijede, 22. listopada.

Humanitarna akcija "Šampioni dobrote"

Ovaj susret nosi i humanitarnu notu. Cijene ulaznica povećane su za jedan euro, a sav prihod od tog dodatka bit će doniran projektu "Šampioni dobrote", čime klubovi i navijači zajednički doprinose plemenitoj inicijativi.