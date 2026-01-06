Goldstein vikao: "Sloboda Palestini"

Srpsko narodno vijeće (SNV) organiziralo je u utorak svečani prijem u povodu proslave Božića po julijanskom kalendaru u zagrebačkom hotelu Westin. Tradicionalni prijem okupio je predstavnike Vlade, brojne političare i javne osobe, među njima i potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, ministra pravosuđa Damira Habijana i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Iako je zadnje dvije godine prisustvovao prijemu, ovoga puta premijer Andrej Plenković nije bio nazočan. Za razliku od njega, prisutan je bio velik broj oporbenih političara iz redova Možemo!, među njima Sandra Benčić, Vilim Matula i Urša Raukar, a zagrebački dogradonačelnik Luka Korlaet održao je i prigodni govor, piše Jutarnji list.

No, osim protokolarnih govora, dodjele godišnje nagrade SNV-a i tradicionalnog obreda lomljenja božićne pogače, na ovogodišnjem se prijemu čulo i kratko negodovanje okupljenih. Naime, prilikom dodjele nagrade "Dr. Gojko Nikoliš" za antifašizam profesoru i povjesničaru Ivi Goldsteinu, grupica okupljenih kratko je bukala, potom viknula "Sloboda Palestini" i napustila dvoranu hotela Westin, te se nije uspjelo doznati o kome je točno riječ.

Crnilo na ulicama

Prijem je govorom otvorio predsjednik SNV-a Boris Milošević, koji je naglasio da je božićno okupljanje prilika da se pošalju poruke mira, tolerancije i međusobnog uvažavanja. Osim toga, osvrnuo se i na proteklu godinu, rekavši da ju je obilježio rast ustašizacije u društvu.

"Tištila nas je pojava crnila na ulicama, pjevanje ustaških pjesama, raširenost i normaliziranost ZDS pokliča, okrugli stol o Jasenovcu kojim su relativizirane strahote logora, upadi crnokapuljaša na folklorne i druge kulturne događaje", naveo je Milošević, nabrajajući samo neke događaje zbog kojih se oni u "svojim manjinskim cipelama" nisu osjećali ugodno ni slobodno.

Jedan od govornika bio je i ministar Davor Božinović, koji je u govoru istaknuo nužnost dijaloga u društvu. Dodao je da je i sam potekao iz sredine u kojoj je bio manjina, njegova je obitelj podrijetlom iz Boke kotorske, ali naglasio je da je prava snaga govoriti iz pozicije većine, imajući na umu i manjine. Potom je izdvojio tri ključne stvari za društvo. Prvo, da nitko ne smije biti nevidljiv, da manjina mora imati glas, i to glas koji se čuje, koji je ravnopravan. Drugo je da nas razlike ne smiju plašiti, a treće je da zajedništvo nije kad svi mislimo isto, već kad unatoč razlikama želimo graditi istu kuću.

"Hrvatska je domovina svih svojih građana, nema prvih i drugih, nema slučajnih. Svi su ovdje s razlogom i svi se imaju pravo osjećati dobrodošlima", poručio je Božinović.

Unutarnje tenzije

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet nastavio je da "Zagreb vidi kao otvoreni grad" u kojem se svatko osjeća dobrodošlo i ravnopravno, kao siguran grad jednakih prilika u kojem ne pravimo razliku između Hrvata i Srba, Roma i Mađara, starosjedilaca i novopridošlica.

Među zadnjima govor je održao i poglavar Srpske pravoslavne Crkve (SPC), patrijarh Porfirije, osvrnuvši se na prilike u Srbiji.

"Unutarnje političke tenzije dovele su do duboke podijeljenosti društva i nepovjerenja među ljudima, a razlike u mišljenjima sve češće prerastaju u iracionalnu mržnju", ukazao je srpski patrijarh i pozvao da se podjele prevladaju.Nakon uvodnih govora, na božićnom su prijemu dodijeljene i godišnje nagrade SNV-a. Nagrada "Diana Budisavljević" za humanost i pravednost dodijeljena je ravnateljici Spomen-područja Jasenovac Ani Požar i povjesničarki Nataši Mataušić. Nagrada "Svetozar Pribičević" za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa dodijeljena je županu Bjelovarsko-bilogorske županije Marku Marušiću i dožupanima Tanji Novotni Golubić i Saši Lukiću.

Negodovanje manje grupe okupljenih izazvala je dodjela nagrade "Dr. Gojko Nikoliš" za antifašizam profesoru i povjesničaru Ivi Goldsteinu te istraživaču i autoru Mariju Šimunkoviću. Nakon što se Goldstein popeo na pozornicu primiti nagradu, grupica je uzvanika uzviknula "Sloboda Palestini". Povjesničar je, naime, često istupao govoreći, među ostalim, da Izrael u Gazi "nije počinio genocid".

Upad na priredbu u Splitu

Kada smo ga poslije pitali za komentar na upućene mu povike, odmahnuo je rukom i rekao da to ne želi komentirati.

"Ne znam o kome je riječ, niti sam čuo što su govorili, ne bih se na to osvrtao", kratko je izjavio.

Na kraju, nagrada je dodijeljena i Marku Veselinoviću, splitskom branitelju i policajcu koji je u studenom sudjelovao na priredbi Srpskog kulturnog društva u Splitu na koju su upali maskirani muškarci, među njima i članovi Torcide, i ondje rastjerali okupljene vičući "srpska smeća" i "Za dom spremni".

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac pohvalio je Veselinovićevu smirenost i razboritost.

"U sredinama kao što je splitska, koja je posebno važna za našu zemlju i Dalmaciju, bez ljudi kao što je Marko ne bi bilo onoga što treba manjinskim institucijama, a to je spremnost da se preuzme odgovornost kod djelovanja u interesu zajednice", rekao je Pupovac, otkrio je Jutarnji list.

Uz dodjelu nagrada, održan je i obred lomljenja božićne pogače, a novčić za sreću ove godine pronašao je saborski zastupnik Furio Radin.