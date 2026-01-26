Gol, usred noći i bez srama: 28-godišnjak izazvao kaos u benzinskoj

Prizor potpuno golog muškarca I. H. (28) kako lanjske sparne srpanjske noći ulazi u prostor benzinske postaje u Križevcima ostat će u trajnom sjećanju djelatniku crpke., piše Jutarnji list.

Bilo je oko 23 sata tog 27. srpnja kada su u VW Caddyju stigli u Ulicu kralja Tomislava.

Kao suvozač u vozilu, 28-godišnjak je izašao iz auta i ušetao u prostorije benzinske, gol kao od majke rođen. Prišao je djelatniku i zatražio da mu proda cigarete.

O nesvakidašnjoj situaciji vrlo je brzo obaviještena policija, s obzirom na to da je I. H. svojom golotinjom vrijeđao i omalovažavao moralne osjećaje građana, odnosno narušavao javni red i mir.

Križevački sudac ga je prekršajnim nalogom novčano kaznio s 200 eura i naložio mu plaćanje 20 eura sudskih troškova.

Zaključio je da je 28-godišnjak kriv iako nije ispitan u sudnici, jer je proučio dokumentaciju, kao i snimku videonadzora cijele šetnje po benzinskoj kada je uzduž i poprijeko hodao bez odjeće. I bez imalo srama.