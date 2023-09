Gojo poražen od Đokovića

Hrvatski tenisač Borna Gojo u New Yorku je ostvario rezultat karijere ulaskom u osminu finala US Opena, ali ipak nije uspio ostvariti iznenađenje protiv Novaka Đokovića. Đoković je pobijedio sa 6:2, 7:5, 6:4.

Jasno, osvajač 23 grand slam naslova od početka je bio favorit u ovom dvoboju. Borna Gojo također može biti ponosan na svoje igre u New Yorku, na US Openu je ostvario šest pobjeda u nizu jer je morao igrati i kvalifikacije i došao je do najboljeg renkinga u karijeri (oko 76. pozicije), prenosi Večernji list.