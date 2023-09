GOJO NAKON POBJEDE: Zaboli me neka stvar za publiku, dužan sam igrati za sve one koji su platili kartu

Hrvatska teniska reprezentacija upravo igra svoj zadnji meč protiv Nizozemske na Davis Cupu u Splitu. Dvije najbolje rangirane reprezentacije iz svake skupine otići će na završnicu turnira u Malagu koje će se igrati od 12. do 17. studenog, a Hrvatska nažalost nije jedna od tih.

Borna Gojo igrao je protiv Tallona Griekspoora kojeg je porazio rezultatom 2:1 (4:6, 77:62, 6:4) nakon dva sata i 22 minute igre. Gojo je potom podijelio svoje dojmove nakon meča: „Igrao sam za sebe i svoju zemlju, za moju obitelj i za sve. Kada gdo budem igrao za Hrvatsku davat ću sve od sebe. Imamo mladi tim koji nema puno iskustva u seniorskom tenisu, Duje evo sada igra parove. Jedna tijesna pobjeda u parovima dijelila nas je od četvrtifanala.“

„Nisam gledao Hajduka, netko mi je u pauzi rekao da vode, bio sam uvjeren da su pobijedili. Nisam provjeravao rezultat. Zadovoljan sam mečom, bio je na visokoj razini. Izborniku sam rekao da igram svoj tenis, čak ako on i pobijedi jer igra na rizik. Znao sam da će biti teško da Dino i Duje pobjeđuju jer prvi put igramo ovdje, a šanse su bile na meni, Ivanu i Mati. Svi smo dali sve od sebe. Jučer sam mogao dobiti prvi set, tko zna kako bi onda završilo. Žao mi je što smo ispali, moje pobjede sada, nažalost, ne znače puno, ali u budućnosti ciljamo visoko.“

„Zaboljela su me leđa, za sada je sve ok, nisam imao grčeve. Imamo fizioterapeute i doktore, cijeli nas tim dobro podržava, nadam se da ću biti ok.“

„Uvijek igram za reprezentaciju jer mi na leđima piše 'Hrvatska', nastavit ću uvijek davati sve od sebe. Moja su očekivanja visoka, ja uvijek sve gledam drugačije od drugih. Nadam se da ću uspjeti biti što bliži prvom mjestu na ATP-u.“

„Što se tiče publike, zaboli me neka stvar. Ako je u dvorani bilo 3000-4000 ljudi, dužan sam igrati za onog jednog koji je platio kartu. Moram igrati i poginuti za sve one koji su platili tu kartu kako bi pogledali moj meč. Drago mi je što sam uspio pobijediti za sve one ljude koji su došli. Uvijek je poseban osjećaj igrati pred svojom publikom.“

„Možda ću morati preskočiti Astanu, ali sve ću vidjeti, to je moj put. Sigurno je da ću uvijek dati sve od sebe“, zaključio je Gojo pitanjem o sljedećem turniru.