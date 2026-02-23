Godinama je skrivao ključni detalj o ljubavnici: Sad se pita je li trebala roditi njegovo dijete

Jedna 38-godišnja žena pokrenula je raspravu na internetu nakon što je napisala da joj je suprug godinama prešućivao važan dio priče o svojoj dvogodišnjoj aferi. Za to je saznala tek nakon što su se vjenčali i dobili dijete, a sada kaže da se zbog novog saznanja pita je li uopće trebala ostati u tom braku, piše Index.

Priznanje s velikim propustom

U objavi na Redditu napisala je da se 2021. udala za supruga, danas 37-godišnjaka, nakon što joj je priznao da je od 2018. do 2020. imao aferu s udanom ženom. Kaže i da joj je tada rekao kako je ljubavnica ostala trudna i pobacila.

"Rekao mi je da je sve gotovo. Usput je spominjao i jednu 'blisku kolegicu i prijateljicu' iz SAD a s kojom je povremeno poslovno surađivao", napisala je.

Šok u 2023.

Sve se, tvrdi, promijenilo 2023., kad je njihova kći imala pet mjeseci. "Pronašla sam fotografiju iz 2020. na kojoj je on u krevetu s tom kolegicom. Tada sam shvatila istinu, žena s kojom je imao aferu i kolegica s kojom i dalje radi bile su ista osoba."

"Nisam lagao, samo nisam rekao sve"

Kaže da joj nikad nije rekao da je žena s kojom je varao, koja je zatrudnjela i pobacila, i dalje prisutna u njegovom poslovnom životu. Suprug joj navodno govori da nije lagao jer joj je priznao aferu, samo joj nije rekao o kome se radi.

"Ali meni je to bila presudna stvar. Da sam znala da i dalje radi s njom i da će nastaviti komunicirati, vjerojatno se ne bih udala za njega niti imala dijete. Imam osjećaj da mi je oduzeto pravo da odlučim na temelju svih činjenica", napisala je.

Stalni podsjetnik na prevaru

Navodi da oboje rade u istoj tvrtki, a da žena s kojom je varao povremeno putuje u Indiju, gdje par živi. "On tvrdi da je njihov kontakt sada isključivo poslovan i da mi kaže kad imaju sastanke. Ali činjenica da je ona i dalje dio njegovog svijeta stalno mi otvara stare rane", objasnila je.

Zbog svega su krenuli na bračnu terapiju, a ona kaže da je nakon što je doznala cijelu priču počela uzimati antidepresive.

"Je li oporavak uopće moguć?"

Tražeći savjet, pitala je druge: "On se kaje. Ali ja stalno vrtim isto, ne vjerujem mu i osjećam se zaglavljeno između odlaska i ostanka. Je li se netko našao u situaciji da osoba s kojom je partner varao dugoročno ostane u njegovom poslu? Može li se uopće ići dalje bez potpunog prekida kontakta?"

Korisnici Reddita nisu je štedjeli. "Znao je da će identitet biti problem i svejedno ga je prešutio. Laganje propustom je i dalje laganje. Dok god su kolege koji rade i putuju zajedno, nikad mu nećeš u potpunosti vjerovati", napisao je jedan.

Drugi se nadovezao: "Prevaranti opet varaju, to nije jednokratna pogreška. Nikad mu više nećeš u potpunosti vjerovati i to će te dugo gristi. I sama sam ostala s prevarantom i opet sam bila prevarena, a s vremenom je bilo sve gore."

Treći je bio još izravniji: "Zašto bi se udala za nekoga tko je varao dvije godine? Očito te ne voli. Ne kaje se, samo je ljut što si saznala. Mislio je da se izvukao. Pronađi samopoštovanje i otiđi".