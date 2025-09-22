Gliserom se pokušao "popeti" na otok: "Čuli smo dva jaka udarca"

Već dva dana do redakcije Morskog HR stižu svjedočanstva, snimke i dojave o nasukavanju glisera na otok Zlarin. Pokušali smo doznati više i iz Ministarstva mora.

- Šetajući šetnicom u Solarisu, čuli smo dva jaka udarca s otoka Zlarina (uvala Magarna ili Vodena - kao nasukavanje glisera). Nakon cca pola sata na mjesto nesreće stigao je prvi SAR koji je vjerojatno zbrinuo unesrećenike i prevezao ih u smjeru Šibenika. Drugo plovilo s plavim rotirkama osiguravalo je mjesto. I sami smo nautičari i iskreno se nadamo da je sve prošlo samo uz materijalnu štetu sa što manje posljedica - poručuje jedan čitatelj.

Drugi tvrdi da u šibenskoj kapetaniji znaju tko je, ali da o tome ne žele govoriti.

U redakciju je pristiglo i nekoliko poziva u kojima pitaju što se to dogodilo.

Kako Lučke kapetanije dekretom Ministarstva ne smiju razgovarati s novinarima, upit su poslali u Ministarstvo mora i evo što su odgovorili:

- Nismo dobili povratnu informaciju. Čim bude, poslat ćemo - odgovorila je glasnogovornica Ministarstva, Ana Matijašević.

Video pogledajte ovdje.