Glazbenik koji je oduševio Antu Gelu i Tončija Huljića: Ivo Gojak je "Štorijom" zaplovio solo vodama

"Dugo sam razmišljao s kojom pjesmom da se predstavim kao solo izvođač. Kada sam čuo 'Štoriju', odmah sam znao – to je to! Snimio sam obradu kod svog prijatelja i kolege Hrvoja Domazeta jer me pjesma jednostavno osvojila. Po meni, ona na najbolji način oslikava duh Dalmacije – uz vrhunsku glazbu Zdenka Runjića i maestralan tekst Jakše Fiamenga. Čini mi se da se dugo nije toliko čula, a baš me to inspiriralo da je pokušam vratiti publici" - poručio je Ivo Gojak o svom prvom singlu kojim započinje novo poglavlje karijere.

"Providenca" ga spojila s Huljićem, a „Štorija“ pokrenula solo put

"Od pete godine sam počeo pjevati i svirati klavir, a od desete i harmoniku. Profesionalno nastupam od svoje četrnaeste, a sa svojim bendom sviram razne evente i koncerte diljem Hrvatske i inozemstva", ističe Ivo, koji je svojom izvedbom pjesme "Providenca" oduševio Antu Gelu.

Upravo je Gelo bio taj koji je Ivinu izvedbu proslijedio Tončiju Huljiću. Ubrzo nakon toga, Huljić ga je pozvao da se pridruži bandu Madre Badessa, čiji je član postao 2021.

Kao što se daje naslutiti po izboru pjesme "Štorija" kojom se sada predstavlja široj publici, jedan od njegovih najvećih glazbenih uzora je Oliver Dragojević. San mu se ostvario kada je 2023. godine imao čast sudjelovati u projektu "Trag u beskraju" na petoj obljetnici manifestacije s orkestrom pod ravnanjem Alana Bjelinskog.

Sada, nakon godina rada i sazrijevanja, Ivo je odlučio napraviti i svoj prvi korak kao solo izvođač.

Spot protkan ljepotom Makarske

Obradu pjesme "Štorija" prati i videospot koji zrači dalmatinskom atmosferom. Režiju potpisuje Ivan Trpimir Lozić, kamera i rasvjeta bili su u rukama Hrvoja Radeljića, dok je za fotografiju i grip bio zadužen Toni Andabak.

Sve je snimano u Makarskoj, što je ovom mladom izvođaču, kako kaže, posebno drago jer je to njegov grad.

Planovi za dalje

U slobodno vrijeme, Ivo gušta u najljepšim dalmatinskim užicima – odlasku na more, ribolovu i druženjima uz miris gradela, čašu crnog vina i ono najvažnije - dobru pismu. Upravo ona ga vodi dalje.

Planira nastaviti graditi samostalnu glazbenu karijeru, a publici već sada najavljuje i autorske pjesme u žanru dalmatinskog popa. Do neke nove pjesme, poziva sve da uživaju u dalmatinskom duhu koju nosi "Štorija".