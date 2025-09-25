Glazbena škola "Boris Papandopulo" ponovno organizira tečaj gitare

Glazbena škola "Boris Papandopulo" i ove godine organizira tečaj gitare koji već gotovo dvadeset godina vodi profesionalni glazbenik Ilija Utrobičić.

Prvi informativni susret održat će se u utorak, 30. rujna, s početkom u 19 sati u Papandopulovoj 15. Nema potrebe nositi gitaru – dovoljno je doći, postaviti pitanja i dogovoriti početak vlastitog glazbenog puta. Tečaj je namijenjen svim uzrastima, a polaznicima nudi priliku da savladaju osnovne tehnike sviranja gitare te razviju svoj glazbeni izraz kroz pop i rock repertoar. Riječ je o programu koji se pokazao kao odlična izvanškolska aktivnost za djecu i mlade, ali i kao koristan vid usavršavanja za odrasle.

"Gitara je instrument koji osvaja svojom univerzalnošću i pristupačnošću, a kroz ovaj tečaj polaznici mogu steći znanje i vještine koje će im otvoriti vrata prema glazbenom stvaralaštvu", poručuje voditelj tečaja Ilija Utrobičić.

Uz grupne sate, polaznicima su dostupne i individualne lekcije, prilagođene njihovom tempu i interesima. Svi zainteresirani mogu se prijaviti u glazbenoj školi "Boris Papandopulo", gdje će dobiti sve potrebne informacije o rasporedu i načinu upisa.