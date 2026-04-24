Glazbena senzacija Jakov Jozinović dolazi u Zadar

Najavom svog prvog samostalnog koncerta u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića glazbena senzacija, Jakov Jozinović, nastavlja veliku turneju "Ja za čuda letim".

"Jako se veselim dolasku u Zadar i koncertu na Višnjiku 9. listopada. To je grad s posebnom publikom i jedva čekam s njima podijeliti sve emocije koje pripremamo za ovu večer. Siguran sam da će biti nezaboravno", izjavio je Jakov putem bravo radija uz čiju podršku donosi spektakl u Dalmaciju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Turneja, koja već izaziva velik interes diljem regije, donosi repertoar koji uključuje popularne obrade uz koje je Jakov stekao široku prepoznatljivost na društvenim mrežama, ali i autorske pjesme koje učvršćuju njegovu poziciju na sceni. Među njima se ističe singl "Polje ruža", koji je naišao na snažan odjek publike i radijskog etera, dok će se na koncertu izvesti i veliki hit "Ja volim", pjesma koja je u kratkom vremenu ostvarila milijunske preglede i već tjednima drži prvo mjesto na listi TOP 100 najemitiranijih pjesama. Njegov prvi koncert u Areni Zagreb već je odavno rasprodan, dok su ulaznice za dodatni datum, 20. lipnja, i dalje dostupne putem službenog sustava upad.hr.

U razgovoru u eteru bravo radija osvrnuo se i na svoj glazbeni put:

„Najteže mi je sebi približiti da je ovo stvarnost. Na pola koncerata ne mogu ni percipirati što se zapravo događa oko mene.“

Govoreći o Zadru, istaknuo je koliko ga vežu posebne uspomene uz taj grad:

„Zadar je poseban grad i tamo sam svirao još od svojih početaka. Publika me uvijek dočekala punog srca i zato se posebno veselim povratku”, poručio je jedan od najperspektivnijih izvođača mlađe generacije.