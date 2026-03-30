Glazba, zajedništvo i podrška za nabavu kombija: ŽUSS priprema posebnu donacijsku večer

Čujte i počujte — Županijska udruga slijepih Split ove godine slavi velikih 75 godina djelovanja. A kad se slavi ovakav jubilej, onda to ne može biti samo još jedna obična večer, nego večer puna glazbe, zajedništva, dobrih ljudi i još boljeg razloga za okupljanje.

U utorak, 21. travnja 2026. godine u 19:00 sati, u Restoranu Kampus u Splitu, održat će se Donacijska večera Županijske udruge slijepih Split povodom proslave 75. rođendana Udruge. No ova večer nije tu samo radi rođendanske atmosfere, nego i radi vrlo konkretnog cilja – prikupljanja sredstava za nabavu kombi vozila za članove Udruge diljem Splitsko-dalmatinske županije.

Početkom godine pokrenuta je kampanja „Jedno vozilo za ostvareni cilj (a trebaju nam dva) jer ciljeva je puno“, a nakon što su prikupljena sredstva za prvo vozilo, sada je fokus na nabavi kombija koji će članovima značiti veću dostupnost, bolju povezanost i lakše sudjelovanje u aktivnostima Udruge. Ukratko rečeno — cilj je da put ne bude prepreka, nego prilika.

A što goste čeka? Koktel dobrodošlice, večera od 4 slijeda, aukcija predmeta, lutrija s bogatim nagradnim fondom, iznenađenje, glazba uživo i ugodno druženje. Za odličan ugođaj pobrinut će se Taxi bend, Dalmatino, klapa Peristil, DJ Sax i saksofonistica Marija Vukšić. Program večeri vodit će Edita Lučić Jelić, a posebnu gastronomsku notu donose kuhari Mate Brković, Josip Vrdoljak, Erika Šarić i Ivan Romac iz Udruge kuhara i slastičara Splitsko-dalmatinske županije, dok će za koktel dobrodošlice biti zadužen vrhunski hrvatski barmen Jure Vojković.

Cijena ulaznice iznosi 100,00 EUR po osobi.

Rezervacije su moguće putem e-maila na vecera@udrugaslijepih.hr ili WhatsApp porukom na broj 095 344 3191. U poruci je potrebno navesti ime i prezime osobe, odnosno osoba koje dolaze na večeru, a potvrda rezervacije bit će dostavljena nakon zaprimanja uplate.

Podaci za uplatu:

IBAN: HR7524070001100581461, OTP banka d.d.

Opis plaćanja: Donacija za večeru

Bit će to večer u kojoj se slave ljudi, upornost, zajedništvo i sve ono što Udruga već 75 godina živi svaki dan. Drugim riječima — večer za dobar cilj, ali i za dobro srce, dobru glazbu i dobru ekipu.

Pokrovitelj priredbe – Hrvatsko društvo skladatelja.