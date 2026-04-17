Glavina donio odluku: Zabranjena konzumacija energetskih pića za osobe mlađe od 18 godina

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio je novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim će odgovoriti na izazove neregistrirane djelatnosti.

Ministarstvo turizma i sporta u proceduri je donošenja novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim će se snažno odgovoriti na izazove crne i sive ekonomije, odnosno neregistrirane djelatnosti, prije svega osiguravanjem provedbe Uredbe o prikupljanju i razmjeni podataka o uslugama kratkoročnog iznajmljivanja smještaja, tzv. STR Uredbe, koja je ključna za uspostavu reda, transparentnosti i učinkovitog nadzora u ovom segmentu tržišta., piše N1.

"Najveći iskorak"

Tonči Glavina predstavio je detalje i naveo kako se radi o izuzetno važnom zakonu:

"Važeći zakon je prošao svojih devet izmjena, a zbog toga donosimo novi zakon. Na snagu je stupila i Uredba o kratkoročnom najmu Europske komisije."

"Napravili smo najveći iskorak po tom pitanju i imamo rezultate. Imamo smanjen broj kreveta u kratkoročnom najmu, a broj ugovara za dugoročni najam je porastao za 15 posto. To je najvidljivije u primorskim županijama. Poboljšali su se uvjeti za dugoročni najam", dodao je.

"Registracijski broj"

Navodi da je jedan od glavnih ciljeva zakona - suzbijanje neregistriranog kratkoročnog najma: "Idemo na značajnu digitalizaciju svih postupaka koji se provode na temelju ovog zakona. Ide se u cjeloviti sustav modernizacije kategorizacije ugostiteljskih objekata."

"Sa stupanjem na snagu ovog zakona svi pružatelji usluga u kratkoročnom najmu dobit će registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu kojom raspolažu. Svaki objekt ili smještajna jedinica će morati imati vlastiti registracijskih broj", kazao je ministar.

"Ako se na platformama nađe objekt koji nema registracijskih broj, bit će izloženi kaznama. Uredba se odnosi na objekte koji se bave kratkoročnim najmom. Odgovornost i nadležnost je na Ministarstvu turizma i sporta i na županijama."

Ministar je istaknuo da će se proces provoditi digitalnim putem kroz sustav E-turizam: "Sve će biti digitalizirano."

"Bez registracijskog broja neće biti moguće oglašavanje na platformama", dodao je, piše N1.

Ističe da Hrvatska ne može biti destinacija masovnog turizma nego da trebamo biti cjelogodišnja turistička destinacija.

Ministar je istaknuo da se zabranjuje i konzumiranje energetskih pića u ugostiteljskim objektima za osobe mlađe od 18 godina: "Kontrolu će vršiti Državni inspektorat i policijski službenici."