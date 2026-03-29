GK Spinut organizira uskrsnu akciju za potrebite, građani pozvani na donacije

Predsjednik Gradskog kotara Spinut Luka Kovač Levantin otkrio je kako ovaj splitski kotar i ove godine tradicionalno organizira uskrsnu akciju pomoći potrebitim obiteljima.

Riječ je o humanitarnoj akciji u kojoj se prikupljaju prehrambene namirnice i higijenske potrepštine za socijalno ugrožene sugrađane, a iz kotara pozivaju i građane da se uključe svojim donacijama, kao što su činili i prethodnih godina.

Kako je izvijestio Kovač Levantin, vrata Gradskog kotara Spinut na adresi Matoševa 29 bit će otvorena u ponedjeljak od 9 do 20 sati, kada će svi koji žele pomoći moći donijeti potrepštine za obitelji kojima je pomoć najpotrebnija.

U Gradskom kotaru Spinut ističu kako se akcija provodi uoči Uskrsa s ciljem pružanja konkretne pomoći najugroženijima te još jednom apeliraju na solidarnost i odaziv građana.