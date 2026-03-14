Gdje se nalazi pogođeni Kharg i zašto je toliko važan?

Tijekom prva dva tjedna najnovijeg rata na Bliskom istoku, dok su američki i izraelski napadi pogađali vojne i energetske objekte diljem Irana, jedno je mjesto upadljivo ostalo netaknuto.

Unatoč svojoj maloj veličini, otok Kharg predstavlja gospodarsku žilu za Iran, jer se preko njega izvozi oko 90% iranske sirove nafte – što znači da bi svaki napad na njega mogao dovesti do velike eskalacije.

No u petak su SAD ipak pogodile vojne objekte na otoku. Lokacije povezane s trgovinom naftom nisu bile meta, prema navodima američkih dužnosnika i iranskih državnih medija. Međutim, Trump je zaprijetio da bi i one mogle biti napadnute ako Iran nastavi sprječavati prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac.

Zašto je otok toliko važan?

Mali koraljni otok nalazi se na sjeveru Perzijskog zaljeva, smješten samo 25 kilometara od iranske obale. Gotovo svakog dana milijuni barela sirove nafte iz najvećih iranskih naftnih polja – uključujući Ahvaz, Marun i Gachsaran – kroz cjevovode stižu na otok, koji Iranci zbog strogih vojnih kontrola nazivaju "Zabranjeni otok”, prenosi N1.

Njegovi dugi gatovi, koji se protežu u vode dovoljno duboke za naftne supertankere, čine otok ključnim mjestom za distribuciju nafte. Preko njega se prerađuje oko 90% iranskog izvoza sirove nafte.

Otok je već dugo presudan za iransko gospodarstvo. U dokumentu CIA-e iz 1984. navodi se da su ta postrojenja "najvažnija u iranskom naftnom sustavu i njihov kontinuirani rad ključan je za iransku ekonomsku dobrobit”. Izraelski oporbeni čelnik Yair Lapid nedavno je rekao da bi uništenje terminala "paraliziralo iransko gospodarstvo i srušilo režim”.

Iran opskrbljuje oko 4,5% svjetske nafte, proizvodeći dnevno 3,3 milijuna barela sirove nafte te 1,3 milijuna barela kondenzata i drugih tekućina, prema Reutersu. A prema podacima TankerTrackers.com, koji uz pomoć satelitskih snimki, fotografija s obale i podataka prati pošiljke nafte, s otoka se tankeri pune "bez prestanka otkako je izbio rat”.

Što se dogodilo na Khargu?

Donald Trump je u petak objavio da je američka vojska izvela, kako je rekao, "jedan od najsnažnijih bombarderskih napada u povijesti Bliskog istoka“, pri čemu su uništeni vojni ciljevi na otoku Kharg.

Video koji je Trump objavio na platformi Truth Social, a koji je CNN geolocirao, prikazuje američke napade na zračnu luku na Khargu i njezinu pistu. Američki vojni dužnosnik rekao je za CNN da su napadi bili "velikih razmjera“, ali da je izbjegnuto gađanje naftne infrastrukture na otoku. Mete su uključivale skladišta pomorskih mina, bunkere za skladištenje projektila i drugu vojnu infrastrukturu, dodao je dužnosnik. Iran je priopćio da je na otoku zabilježeno više od 15 eksplozija, ali da naftna infrastruktura nije oštećena, prema državnoj novinskoj agenciji Fars.

Trump je, međutim, zaprijetio napadom na naftna postrojenja na otoku ako Iran nastavi blokirati prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac.