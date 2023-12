Gdje je sada Aljoša Asanović? Vratio se 'svojima'

Uefin dužnosnik i bivši hrvatski reprezentativac Aljoša Asanović nazočio je u utorak navečer utakmici Lige prvaka između Napolija i Brage.

Nakon vođenja reprezentacije Zambije, Asanović se prihvatio dužnosti u Uefi pa je sada prisutniji na europskim nogometnim spektaklima.

Asanović je i bivši igrač Napolija.

UEFA official Aljosa Asanovic is present at the match between Napoli and Braga. He is also a former Napoli player pic.twitter.com/rzNoWbrSTC

— CroatianFootballNews (@CroatianNews) December 12, 2023