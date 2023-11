GDJE I KADA SU NAŠI MINISTRI STEKLI DIPLOME? Šesnaest ministara, no samo je jedan to po zvanju

Za svoje obrazovanje, otkrio je prošli tjedan, novi ministar obrane Ivan Anušić podigao je i kredit, a nakon niza godina studiranja, 2021. konačno je dobio i status stručnog prvostupnika nakon studiranja na Kineziološkom fakultetu. Iako mu se službeno u imovinskoj kartici navodi da ima višu stručnu spremu i zvanje višeg sportskog trenera sportske rekreacije, Anušić je nakon svega na tom fakultetu upisao stručni diplomski studij Izobrazba trenera, kojeg je nakon izbora za ministra ipak odlučio zamrznuti.

Pregledavanje imovinskih kartica i biografija ostalih članova Vlade pokazalo se i da je Anušić jedini, barem još kratko vrijeme, aktivni student i jedan od onih s najnižom stručnom spremom.

Sam premijer Andrej Plenković magistar je znanosti i diplomirani pravnik. Još 1993. diplomirao je pravo na Prvnom fakultetu u Zagrebu, a 2002. na istom je fakultetu magistrirao međunarodno javno i privatno pravo. Iste godine položio je i pravosudni ispit, a može se pohvaliti i da je 1999. položio ispit za diplomatskog savjetnika na Diplomatskoj akademiji, piše tportal.

Od svih potpredsjednika Vlade, Božinović jedini ima doktorat

Poput Anušića, potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved također je stručni prvostupnik te ima zvanje poslovnog ekonomista. Medved je 2008. završio Visoku poslovnu školu za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić, no uz to, Medved iza sebe ima i vojno obrazovanje. Prema informacijama iz biografije, Medved ima završenu Zapovjedno-stožernu školu 'Blago Zadro', smjer operativna i taktička razina planiranja i zapovijedanja. Završio je i smjer strateško i operativno planiranje na Ratnoj školi Ban Josip Jelačić.

Najvišu stručnu spremu od svih potpredsjednika Vlade ima ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je doktor znanosti te magistar politologije. Božinović je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, i to u području međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti. Uz to, navodi u biografiji, završio je 'Leaders for the 21st Century' program na George C. Marshall European Center for Security Studies u Garmisch-Partenkirchenu te program '21st Century Governance Critical Skills for Leading & Sustaining Innovative Organization na Harvard Kennedy School Executive Education.

Na doktorskom studiju je i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, no doktorat još nije završio. Doktorski studij na Pomorskom fakultetu u Rijeci upisao je još 2008. Po zvanju Butković je diplomiranji inženjer pomorskog prometa, a završio je Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, smjer nautika.

Diplomirani inženjer, ali geodezije je i potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Diplomu inženjera geodezije Bačić je dobio 1982. nakon studija na Geodetskom fakultetu u Zagrebu.

Spremu magistre ima potpredsjednica Vlade bez portfelja Anja Šimpraga koja je po zvanju inženjerka agronomije. Šimpraga je početkom 2000-tih studirala na Veleučilištu 'Marko Marulić' u Kninu, gdje je dobila status prvostupnice prehrambene tehnologije. Prema biografiji, od 2010. do 2012. studirala je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu gdje je zavrpila za diplomiranog agronoma, piše tportal.

Grlić Radman iza sebe ima i diplomu Poljoprivrednog fakulteta

'Zvanje: ministar', tako je u svojoj imovinskoj kartici napisao ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naravno, njegova biografija je pokazala da Grlić Radman po zvanju ipak nije ministar te da ima spremu doktora znanosti. Šef diplomacije iza sebe ima diplomu Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu iz 1982. kojom je postao diplomirani agrarni ekonomsti. Također, Grlić Radman ima završen poslijediplomski studij na području međunarodnih odnosa kao i obranjenu doktorsku disertaciju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2010. izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Biografija otkriva da je Grlić Radman prije nego se počeo baviti diplomacijom završio i studij menadžmenta na Institut für Kaderschule u švicarskom Bernu.

Titulu doktora znanosti ima i ministar financija Marko Primorac, koji je pak u imovinsku karticu napisao da je po zvanju izvanredni profesor. Primorac je, otrkiva biografija završio studij poslovne ekonomije na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, a na istom je i magistrirao i doktorirao. Primorac doista još uvijek je izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu i to na Katedri za financije. U svojem obrazovanju navodi i obrazovne institucije van granica Hrvatske, poput National University of Singapore u Singapuru, Bocconi Factory (ljetna škola ekonomije i financija) na Università Bocconi u talijanskom Milanu, te AIPES (American Institute on Political and Economic Systems), Georgetown University u češkom Pragu.

Ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica diplomirani je pravnik, koji je 2008. završio splitski Pravni fakultet. Iako se to ne navodi u imovinskoj kartici, Malenica je i doktor znanosti. Naime, 2020. je obranio doktorsku disertaciju s naslovom 'Izvršenje upravno-sudskih odluka u hrvatskom poredbenom pravu' na zagrebačkom Pravnom fakultetu.

Ministrica poljoprivrede ima diplomu sa ekonomije

Magistra znanosti i diplomirana ekonomistica s diplomom zagrebačkog ekonomskog fakulteta je ministrica poljoprivrede Marija Vučković. U svojoj biografiji navodi da, između ostalog, ima položen državni stručni ispit u Ministarstvu uprave, ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika u HANFA-i kao i certifikat za javnu nabavu koje izdaje Ministarstvo gospodarstva. Uz to, Vučković je od 2016. i sudski vještak za financije i računovodstvo.

Na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu studirao je i ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić, koji ima diplomu ekonomista. Uz to, sveučilišni je specijalist jer na Ekonomskom fakultetu ima završen poslijediplomski specijalistički studij ekonomije – Lokalni ekonomski razvoj, s temom 'Uloga strateškog planiranja u lokalnom razvoju na primjeru Zadarske županije'.

U redove ekonomista ubraja se i ministar gospodarstva Davor Filipović, koji je kao i ministar Primorac, izvanredni profesor na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu i to na Katedri za organizaciju i menadžment. Njegovo obrazovanje spominjalo se još 2021. kada je bo HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba. Poznato je da se Filipović bavio košarkom te dobio sportsku stipendiju na Fairleigh Dickinson University u američkom New Jerseyju. Tamo je i završio četiri semestra Business Managementa. Nakon povratka u Hrvatsku, Filipović je upisao Ekonomski fakultet u Splitu gdje je završio diplomski sveučilišni studij poslovna ekonomija. Na istom fakultetu je završio i specijalistički poslijediplomski rad 'Odnos eksterne revizije i nadzornog odbora u korporativnom upravljanju', a 2011. brani doktorsku disertaciju 'Modeliranje egzogenih i endogenih varijabli organizacije za uspješno preuzimanje poduzeća', na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu. Filipović je također stipendist Andronico Lukšić Fellowship na Harvard Kennedy School – John F. Kennedy School of Government, Executive Education: Art and Practice of Leadership Development.

Zagrebački Fakultet prometnih znanosti mjesto je gdje je diplomirala, magistrirala i doktorirala ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac. Akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti stekla je 2009. obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom 'Identifikacija relevantnih kriterija za definiranje mreže intermodalnih terminala'. Brnjac je uz to i redovna profesorica na zagrebačkom Fakultetu prometnih znanosti, a predaje i na Sveučilištu Sjever.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić diplomirani je profesor hrvatskog jezika, književnosti i povijesti. Diplomirao je 2008. godine na zagrebačkom Filozofskom fakultetu te je nakon studija, prije ulaska u politiku nekoliko godina radio kao učitelj hrvatskog jezika u osnovim školama u Novskoj i Lipiku, piše tportal.

Neki ministri imaju više diploma

Za ministra zdravstva Vilija Beroša od ranije se zna da je neurokirurg. Diplomirao je 1989. na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, a 1998. položio je specijalistički ispit iz područja neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice. No, unatoč zdravstvenoj karijeri Beroš se nastavio obrazovati, a 2006. doktorirao je na poslijediplomskom doktorskom studiju na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, i to iz područja molekularne biologije. Niz godina Beroš je radio u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice, a bio je i izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicinskih znanosti na zagrebačkom Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

S nekoliko diploma može se pohvaliti ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Na Muzičkoj akademiji Obuljen Koržinek 1992. diplomirala je violinu, a četiri godine kasnije diplomirala je i francuski jezik i komparativnu književnost na zagrebačkom Filozofskom fakultetu te ima zvanje profesorice francuskog jezika i književnosti. Uz to Obuljen Koržinek je i doktorica društvenih znanosti - 2004. magistirala je politologiju, smjer Komparativna politika na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti, a na istom fakultetu 2013. obranila je doktorsku disertaciju na temu 'Promjene opsega nacionalnih kulturnih politika pod utjecajem međunarodnih integracijskih procesa'.

Iako se već godinama bavi obrazovanjem i znanošću te je niz godina radio ili u Ministarstvu obrazovanja ili u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, ministar Radovan Fuchs po zvanju je doktor toksikologije i farmakologije. Diplomirao je još davne 1978. na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, a 1985. je magistrirao na zagrebačkom PMF-u iz područja biomedicine. Doktorirao je 1988. godine na Biomedicinskom centru Sveučilišta u Uppsali, u Švedskoj, a disertacija koju je obranio bila je iz područja toksikologije i farmakologije. Za vrijeme doktorata tamo je radio i kao znanstveni asistent.