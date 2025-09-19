Garcia uoči derbija s Dinamom: "Ne bojim se otkaza. Što ja tu mogu?"

U subotu od 17 sati na Poljudu se igra najveći derbi hrvatskog nogometa – Hajduk protiv Dinama. Oba rivala dočekuju ga s istim brojem bodova (13) na vrhu ljestvice, a u prošlom kolu obojica su doživjela poraze – Hajduk u Varaždinu, Dinamo u Gorici. Trener Bijelih Gonzalo Garcia održao je konferenciju za medije na kojoj je otvoreno govorio o sastavu, očekivanjima i pritisku koji okružuje derbi.

Promjene u sastavu i povratak Bambe

Garcia je potvrdio da će biti rotacija u odnosu na Varaždin.

– “Napravit ćemo promjene. Protiv Varaždina smo napadali, ali nismo bili dovoljno tečni i primili smo golove iz vlastitih grešaka. Bamba nije startao jer je došao iz Gambije s problemom, ali sada je zdrav i igrat će. Pajaziti vuče ozljedu koljena s reprezentativnog okupljanja, ali optimističan sam da će biti s nama. Ostali također imaju neke limite, no vjerujem da će biti spremni.”

Ivušić broj 1, Silić čeka šansu u Kupu

Na pitanje o mogućoj promjeni na vratima bio je jasan:

– “Ne, Ivušić nije u problemima. On je reprezentativac i vrlo važan za momčad. Silić je velik talent, napreduje na treninzima otkad je Ivušić došao i sigurno će braniti u Kupu. On je golman budućnosti Hajduka, ali sada je još vrijeme da radi i uči.”

Livajina kriza? “Zabit će on”

Posebna pažnja bila je posvećena Marku Livaji, koji je u pet ligaških kola postigao samo jedan pogodak.

– “Livaja radi i trenira jako dobro, ovaj tjedan posebno. Zabijat će on, to vam mogu garantirati. Nije moguće zabiti svaku utakmicu. Protiv Osijeka ste vidjeli što može. Mora se priviknuti na nove suigrače jer smo dosta mijenjali ekipu zbog ozljeda i drugih problema. Trebaju nam i drugi strijelci, ali zabijat će i on. Livaja ima kvalitetu i karakter i nema nikakve panike oko njega.”

Sigur, Guillamón i globalni Hajduk

Garcia se osvrnuo i na Niku Sigura:

– “Može igrati i desnog beka i veznjaka. Pametan je igrač, fizički jak i razumije nogomet. Takvi igrači lako se prilagođavaju i ja sam sretan što ga imam.”

Za Hugoa Guillamóna, španjolskog veznjaka, dodao je: “Na putu je da uhvati ritam. Razlikuje se nogomet ovdje od Španjolske, ali trenira dobro i vjerujem da će biti važan igrač za nas.”

Na konstataciju da će na Poljudu igrati čak pet Španjolaca, odgovorio je:

– “Nogomet je globalan. Veliki klubovi privlače igrače iz cijelog svijeta. Hajduk i Dinamo su velika imena i normalno je da igrači žele izazov u ovakvoj sredini.”

O Dinamu i kolegi Kovačeviću: “Sjajan trener”

O sutrašnjem protivniku govorio je s puno poštovanja:

– “Dinamo je jaka momčad sa sjajnim trenerom. Ako se previše otvorimo, mogu nas kazniti. Sigurno će pokušati uzeti tri boda. Znam njihove igrače jer sam neke vodio u Istri – Valinčića, Lisicu, Bakrara i Belju. Ali ne, nisu predvidivi. To su igrači vrhunske kvalitete.”

Za kolegu Marija Kovačevića imao je samo riječi hvale:

– “On je jedan od najboljih trenera lige, s razlogom je u Dinamu. Čini igrače boljima, igrači ga vole i bore se za njega. To mi puno govori i drago mi je što se međusobno poštujemo.”

“Ne bojim se otkaza”

Na pitanje osjeća li pritisak zbog mogućeg otkaza, Garcia je odvratio u svom stilu:

– “Svaka je utakmica važna, ali nisam razgovarao ni s kim o otkazu. Ne bojim se, što ja tu mogu? Sretan sam ovdje i vidim da ekipa ide u dobrom smjeru.”

Naglasio je i da mu ovo nije najveća utakmica u karijeri: “Imao sam velikih utakmica u Nizozemskoj protiv Ajaxa, PSV-a, Feyenoorda. Ali ovo je svakako jedna od najvećih. Svaka utakmica u Splitu nosi posebnu strast.”

Poruka navijačima: “Dođite puni energije”

Za kraj je uputio poruku navijačima:

– “Očekujem pun Poljud i da nas bodre sa svom energijom. Igrači naporno rade i zaslužuju podršku. Dat ćemo sve od sebe, napast ćemo i pokušati pobijediti. Nogomet je takav da ponekad i kad radiš najviše, rezultat ne dođe. Ali mi nismo luzeri, mi idemo naprijed.”

Derbi Hajduka i Dinama na Poljudu u subotu će ponovno biti više od nogometa – borba za vrh tablice, ali i dvoboj dviju filozofija. Garcia i Bijeli nadaju se da će gorak okus iz Varaždina isprati pobjedom pred rasprodanim tribinama.