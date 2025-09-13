Garcia radi velike promjene za utakmicu s Varaždinom. Iz momčadi ispadaju dva hit igrača

Nakon dvotjedne reprezentativne stanke nastavio se i SuperSport HNL. U šestom kolu SuperSport HNL-a Hajduk u subotu od 17 sati gostuje kod Varaždina. Hajduk nakon pet kola ima 13 bodova, isto koliko i vodeći Dinamo. Varaždin je četvrti sa sedam bodova manje.

Hajduk je u prijelaznom roku doveo četiri zvučna imena u međunarodnom nogometu. Ante Rebić je stigao prvi, a posredstvom Ivana Rakitića i Gorana Vučevića u klub su stigla tri igrača iz Španjolske. To su krilni napadač Iker Almena, zadnji vezni Hugo Guillamon te stoper Edgar Gonzalez. Almena bi, prema zadnjim informacijama, mogao započeti današnju utakmicu, prenosi Index.

Španjolac debitira već danas?

U odnosu na utakmicu protiv Rijeke, posljednju koju je Hajduk odigrao, trener Gonzalo Garcia će u početnom sastavu napraviti vjerojatno tri promjene. Jedna je već spomenuta, umjesto Michelea Šege bi se na lijevom krilu trebao naći Almena.

Uz to, Garcia će vjerojatno na teren izvesti i novi bekovski par. Fran Karačić je hit igrač Bijelih ove sezone, navijači su prezadovoljni njime i proglašen je neupitnim pojačanjem. Umjesto njega, Niko Sigur bi trebao dobiti svoj treći start u SHNL-u ove sezone.

Kanadski univerzalac je bio velika tema prijelaznog roka. Hajduk ga je držao u izlogu, izbornik ga je nagovarao da ode iz Hajduka, ali Sigur je na kraju ostao na Poljudu i borit će se za mjesto na desnom boku.

Na suprotnoj strani će mladog Šimuna Hrgovića zamijeniti Dario Melnjak. Veteran Melnjak započeo je samo dvije utakmice u tekućoj sezoni - u drugom kolu protiv Gorice i u trećem kolu protiv Slaven Belupa. Ostatak momčadi trebao bi biti nepromijenjen.

Što je Garcia rekao o novim igračima?

Na jučerašnjoj pressici, Garcia je komentirao fizičko stanje trojice Španjolaca u kadru. "Sva trojica igrača bit će u kadru. Moraju se boriti za svoju poziciju. Edgar je igrač s iskustvom, mora se adaptirati za našu igru. Ista je stvar i s Hugom. Dobri su momci, naporno rade, adaptirali su se.

Almena je s nama tjedan dana. Djeluje fit, mlad je, pametan. On je krilni igrač, drukčije je nego kada si zadnji vezni ili stoper. On se isto mora boriti za mjesto s ostala 3-4 igrača", rekao je Garcia na konferenciji za medije.

Pitanje je u kakvom je stanju Ante Rebić, koji je doživio lakšu ozljedu prije reprezentativne stanke. "Trenira s momčadi posljednjih nekoliko dana. Fit je, možda ne za cijelu minutažu, ali za dio utakmice. Šarlija je isto na putu oporavka", rekao je Hajdukov trener.