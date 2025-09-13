Garcia nakon poraza: "Nije katastrofa, radili smo greške kao prije i sad su nas kaznili"

Gonzalo Garcia, trener Hajduka, nakon utakmice dao je izjavu.

Prvi dojmovi?

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Težak poraz. Dobro smo krenuli, pronalazili smo prostore protiv Varaždina, jako dobro organizirane ekipe, i pritiskali ih. Ponavljali smo pogreške u posjedu i danas su nas kaznili. Pokušavali smo, ali bilo je teško protiv ekipe koja se dobro brani. Da smo zabili jedan, možda bi situacija bila drugačija.

Na poluvremenu ste napravili dvije promjene.

Da, ali mislim da smo u prvom poluvremenu bili podjednaki. Na lopti smo bili OK, ali nismo igrali disciplinirano. Htjeli smo nešto napraviti, ali nismo doveli igrače u pozicije. Dobra smo momčad. U prvom poluvremenu su imali tri situacije, u dvije su nas kaznili. Izgubili smo, ali ne mogu reći da je to bila katastrofa.

Novi španjolski igrači će trebati vremena za adaptaciju.

Trude se. Imamo puno novih igrača. Moraju naučiti neke stvari potrebne za igru. Fizički trebaju postati bolji. To je normalan proces, treba im vremena za privikavanje.

Dinamo idući tjedan.

Moramo igrati kako smo igrali u prvim utakmicama. Danas smo radili iste pogreške kao i u prošlim utakmicama, samo što su nas sada kaznili. Bit će teško protiv Dinama, kao i protiv Varaždina.