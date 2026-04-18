Fuchs o prosvjedu i malim plaćama: "Oni krivo računaju..."

Novinarka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovor s ministrom znanosti i obrazovanja započela je pitanjem - imali li prostora da se još malo podignu plaće i mirovine?

Ministar Radovan Fuchs je zastao pa započeo.

"Prvo, stvarno se treba podsjetiti da su u zadnjih deset godina u obrazovanju, u dijelu koji je ingerenciji mojeg ministarstva, plaće rasle preko sto posto", kazao je, a na opasku novinarke dodao da su plaće toliko rasle "i nominalno i realno".

"Vlada je tu da upravlja kriznim situacijama, da troši koliko može", naglasio je ministar.

Komentirao je i prosvjed danas održan u Zagrebu.

"Da smo išli s ogromnim iznosima prije nego je došlo do prosvjeda, vjerojatno bi svejedno došlo do prosvjeda. Sindikati zato jesu tu da upozoravaju da netko s druge stanje netko s njima razgovara. Kada je to bilo moguće, plaće smo dizali. I to značajno. Da li je tu netko možda mogao drugačije proći, to je drugi par rukava", rekao je i dodao da sindikatima ništa ne zamjera.

Kazao je i kako reakcija Vlade na cijene goriva košta, te je to trošak koji se mora nadoknaditi.

"To je također kontribucija na plaće građana", rekao je.

Što se tiče prosvjeda i kako unatoč svemu ljudi opet izlaze na ulice ministar poručuje: "Oni krivo računaju i krivo prikazuju određene brojke, jednako kao i za vrijeme štrajka kad smo im dokazali da nisu u pravu", kazao je.