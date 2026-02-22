FOTOGALERIJA Velika novost u Splitu! Na petlji Poljička - ZNG posađene washingtonije: Parkovi i nasadi najavljuju nove "foto pointe" Splita

Gradska tvrtka Parkovi i nasadi izvijestila je kako su na petlji Poljička - ZNG posađene washingtonije. Riječ je o visokim palmama bakrenih debala i lepezastih krošnji koje, kako navode, hvataju splitsko sunce te razmiču pogled prema Mosoru i Kozjaku.

Tamo gdje je, prema njihovim riječima, ranije bio "samo kamen i promet", sada raste novo zelenilo.

U Parkovima i nasadima ističu da su washingtonije zamišljene kao novi "foto pointi" i "buduće razglednice". Navode i kako će kadrovi s ove lokacije postati prizori koje će "milijuni posjetitelja nositi kući i dijeliti prema svijetu".

Dodaju da će svaki turist koji uđe u Split ovim putem, prema njihovoj poruci, dobiti dojam grada "još prije nego što vidi more".

Iz tvrtke poručuju kako se kroz ovakve zahvate "gradi identitet" te da "svaki kružni tok, svaki travnjak, svaki kutak može postati slika vrijedna pamćenja". Ističu i da se grad "diči i riječima i kadrovima".

Radovi odrađeni danas zbog prometa

Kako ne bi ometali promet i građane radnim danom, iz Parkova i nasada navode da posao odrađuju danas.