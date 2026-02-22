Close Menu

Što se to radi u Splitu? Oglasio se Šuta

Zadužio je gradske službe

Na početku mandata gradonačelnik Splita Tomislav Šuta zadužio je gradske službe i komunalnu tvrtku da stručno sagledaju mogućnosti sadnje palmi na svim ulazima u grad i duž glavnih prometnica.

Kako je danas objavio, započela je sadnja prvih palmi, s ciljem da se Split dodatno uredi i naglasi njegov mediteranski identitet.

Šuta ističe da je riječ o projektu kojim se želi oplemeniti izgled grada na najfrekventnijim gradskim pravcima i ulazima u Split.

Pogledajte FOTOGRAFIJE:

