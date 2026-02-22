Što se to radi u Splitu? Oglasio se Šuta

Na početku mandata gradonačelnik Splita Tomislav Šuta zadužio je gradske službe i komunalnu tvrtku da stručno sagledaju mogućnosti sadnje palmi na svim ulazima u grad i duž glavnih prometnica.
Kako je danas objavio, započela je sadnja prvih palmi, s ciljem da se Split dodatno uredi i naglasi njegov mediteranski identitet.
Šuta ističe da je riječ o projektu kojim se želi oplemeniti izgled grada na najfrekventnijim gradskim pravcima i ulazima u Split.
