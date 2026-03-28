FOTOGALERIJA Stigli Amerikanci: Jedan od najmoćnijih ratnih brodova na svijetu ispred Splita

Najmoderniji američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford jutros se nalazi u akvatoriju srednje Dalmacije, između Šolte i Čiova, na putu prema Splitu, gdje bi trebao uploviti radi tehničkih zahvata nakon požara koji je izbio ranije ovog mjeseca.

Jedan od tehnološki najnaprednijih ratnih brodova današnjice napustio je u četvrtak ujutro američku bazu u Souda Bay na Kreti i zaputio se prema Hrvatskoj. Iako je prvotni plan predviđao njegov boravak u Grčkoj do početka travnja, došlo je do promjene odluke. Kako navode grčki mediji, na to su, među ostalim, utjecali i nedavni antiratni prosvjedi na Kreti.

Požar i posljedice za posadu

Požar je izbio 12. ožujka u prostoru predviđenom za pranje rublja, nakon čega se proširio kroz ventilacijski sustav i gasio više sati. U tom događaju ozlijeđena su dva mornara, a jedan je morao biti prebačen na liječenje izvan broda.

Dim je izazvao poteškoće s disanjem kod oko 200 članova posade, dok je približno 600 njih ostalo bez pristupa svojim kabinama te su privremeno smješteni u druge prostore na brodu.

Istraga i tehničko stanje broda

Iz Pentagona je potvrđeno da nuklearni pogon nije pretrpio oštećenja te da je brod i dalje operativan. Unatoč tome, zbog tehničkih poteškoća i potrebe za detaljnom analizom incidenta planirani su dodatni zahvati.

Istraga uzroka požara još traje, a među mogućim scenarijima koje razmatraju istražitelji nalazi se i mogućnost namjernog izazivanja vatre.

Sumnje u uzrok požara promatraju se i u kontekstu dugotrajnog angažmana posade. Naime, brod je u kontinuiranoj operativnoj misiji još od lipnja 2025., što je znatno dulje od uobičajenog šestomjesečnog rasporeda.

Više od 2600 članova posade već mjesecima radi u intenzivnim uvjetima, a američki mediji ranije su izvještavali i o tehničkim problemima na sustavima broda, uključujući poteškoće sa sanitarnim instalacijama.

Dug je više od 330 metara, istisnine veće od 100.000 tona, a pokreću ga dva nuklearna reaktora koji omogućuju dugotrajnu autonomiju bez potrebe za punjenjem gorivom.

Na njemu može biti smješteno do 90 letjelica, a sposoban je provoditi više od 200 borbenih operacija dnevno. Procijenjena vrijednost broda prelazi 13 milijardi dolara.

Nosač bi trebao uploviti u splitsku luku gdje će se obaviti potrebni popravci i dodatni tehnički pregledi. Za sada nije poznato koliko će se zadržati u Splitu.