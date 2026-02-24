FOTOGALERIJA Splitski HGU otvorio novu vježbaonicu za glazbenike u Lori

Sinoć je splitska podružnica Hrvatske glazbene unije u Domu HV-a u Lori u Splitu otvorila potpuno novu, specijaliziranu vježbaonicu za glazbenike – kao poslasticu za brojne članove, od kojih su neki odmah i zasvirali.

"Nitko nema ovakav Izvršni odbor", zadovoljno je dobacila izvršna tajnica HGU-a Split Ivana Čičo Gutović, dok su Tomislav Mrduljaš, Petar Dragojević, Tiho Orlić, Leo Škaro, Ante Pupačić – Pupi, Tonći Toto Rubić i Nataša Reić polako zauzimali svoje pozicije na širokom spektru instrumenata koje ova vježbaonica nudi te zasvirali i zapjevali na zadovoljstvo brojnih prisutnih.

"Svima je poznato da u Splitu nema dovoljno adekvatnih, zvučno izoliranih prostora u kojima bendovi mogu legalno i nesmetano vježbati, pa smo se potrudili pronaći prostor koji će pružiti vrhunske uvjete za kreativni rad i usavršavanje glazbenika svih uzrasta i žanrova", istaknuo je predsjednik HGU-a Split Tomislav Mrduljaš.

Sve što se sinoć događalo nije bilo nalik nikakvom službenom otvaranju, već happeningu koji samo glazbenici sami sebi mogu prirediti. Gotovo su stajali u redu želeći zasvirati na instrumentima, pa smo tako imali priliku čuti i "Morsku vilu" u najoriginalnijoj izvedbi članova Daleke obale, Jadrana Vuškovića i bubnjara Zorana Ukića, u kojoj su s njima zasvirali i Tiho Orlić, Tomislav Mrduljaš te Ivan Komić. Sve prisutne svojom je svirkom razveselio Petar Dragojević, otpjevavši uz klavir nekoliko svojih hitova.

Nakon što je prethodna vježbaonica, zatvaranjem Spaladium Arene, prisilno prestala s radom, otvaranje ove nove pravi je "pogodak u sridu" splitskog ogranka HGU-a jer će, sudeći prema zadovoljstvu prisutnih, ova vježbaonica – uz akustične uvjete koje nudi – postati idealno mjesto za individualne vježbe i grupne probe splitskih glazbenika.

I ne samo to: HGU Split, osiguravanjem pristupačnih uvjeta u vježbaonici, želi potaknuti razvoj autorske glazbe i pomoći mladim bendovima te, naravno, otvoriti vrata velikom broju glazbenika i glazbenih sastava ne samo iz Splita nego i iz cijele Dalmacije, koji će ondje moći raditi na svojim projektima i u potpunosti ostvariti svoj glazbeni potencijal.