FOTOGALERIJA Split razbio Alkara. Pitanje pobjednika je u startu bilo riješeno

Nevjerojatnom lakoćom Split je svladao Alkar s 83:56 (23:4, 23:18, 18:12, 19:22) i plasirao se na završnicu SuperSport Kupa Krešimir Ćosić. U uvodu utakmice kao da smo gledali reprizu finala iz Zaboka, tada je Split u prvoj četvrtini vodio s 22:4, sada je bilo 22:2. Pitanje pobjednika odmah na startu je bilo riješeno, do kraja utakmice samo se čekala krajnja razlika. Prvi strijelac utakmice bio je Vito Kučić s 24 poena, Jake Stephens ubacio je 15 poena i bio nerješiva enigma za Sinjane, baš kao i Teyvon Myers koji je postigao 14 poena. Splitovom treneru Dinu Repešu nastradale su glasnice, pa je riječ nakon utakmice uzeo pomoćnik Ante Marović.

"Odigrali smo u visokom ritmu cijelu utakmicu u zasluženo pobijedili. Kontrolirali smo je od prve minute. Ušli smo u utakmicu s problemima Dragićeve ozljede, Perasovićeve temperature, Jordanove viroze, pa dvije ozljede na utakmici, distorzije gležnja Marinellija i Jordana, ali izdigli smo se iznad svih problema i idemo dalje", kazao je Marović.

U redovima Alkara teško je izdvojiti nekog pojedinca, tek nešto bolji dojam ostavio je atraktivni Fabian Šiško (11 poena).

"Nisam očekivao pobjedu, ali očekivao sam da ćemo namučiti Split. Jako smo loše otvorili utakmicu, porasla su nam očekivanja i mi kao Alkar se moramo spustiti na zemlju", rekao je Alkarov trener Damir Milačić.

