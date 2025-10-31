[FOTOGALERIJA] SPLIT - KVARNER 96-88: Žuti upisali novu pobjedu na Gripama

Košarkaši Splita danas su od 19 sati igrali utakmicu 6. kola SuperSport Premijer lige protiv Kvarnera na Gripama i upisali pobjedu slavivši rezultatom 96:88. Prva i treća četvrtina pripale su Splitu (35:18, 23:22), a druga i četvrta Kvarneru (18:22, 20:26).
Najučinkovitiji igrač Splita bio je Myers 24, 6sk, 5as, 1ukr, a potom Perasović 14, 3sk, 3as, 1ukr; Jordano 11, 6sk, 2as; Sikirić 11, 3sk, 1as, 1ukr; Kučić 11, 4sk, 2as, 1ukr; Stephens 8, 6sk, 2as; Dragić 7, 2sk, 1as; Drežnjak 6, 1sk, 1ukr; Radošević 4, 5sk, 2as; Svoboda 1sk, 1as; Anticevich 1sk i Jemo.
Split će iduću utakmicu odigrati 7. studenoga protiv Igokeje u gostima u sklopu 6. kola AdmiralBet ABA lige grupe A.
