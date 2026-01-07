FOTOGALERIJA Pogledajte koga su spasili splitski HGSS-ovci

U jutarnjim satima, posredstvom centra 112, na dežurni telefon HGSS Stanice Split zaprimljen je poziv lokalnog stočara s područja Gornjih Korita u općini Otok kod Sinja. Tijekom noći jedno je tele upalo u obližnju otvorenu jamu na području Blaca na Kamešnici, javlja HGSS stanica Split.

Svjesni vrijednosti domaćih životinja za njihove vlasnike, spašavatelji HGSS-a odmah su se uputili na teren. Uz standardnu speleološku opremu, akcija je zahtijevala upotrebu tripoda i posebno prilagođenog pojasa za spašavanje životinja. Spašavatelji su se spustili u jamu te su, uz maksimalan oprez i strpljenje, pristupili osiguranju i izvlačenju teleta.

Nakon ukupno sedam sati zahtjevne akcije, tele je uspješno izvučeno živo i neozlijeđeno, na veliko zadovoljstvo vlasnika te svih sudionika ove intervencije.