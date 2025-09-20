FOTOGALERIJA Ovo su najslađi navijači na Poljudu

Derbi između Hajduka i Dinama na Poljudu privukao je navijače svih generacija, a među njima istaknula se i velika skupina djece. U bilim dresovima i sa šalovima kluba, najmlađi navijači pratili su utakmicu zajedno s roditeljima i starijim članovima obitelji.

Tradicija odlaska na Poljud se prenosi s generacije na generaciju, što potvrđuje i sve veći broj djece koja redovito prate Hajduka s tribina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za mnoge od njih ovo je bio prvi derbi uživo, a Poljud im je pružio iskustvo koje će dugo pamtiti.