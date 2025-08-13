Close Menu

FOTOGALERIJA Održane spektakularne Burnumske ide – spoj povijesti, umjetnosti i glazbe pod zvjezdanim nebom

U utorak, 12. kolovoza u amfiteatru u starorimskom vojnom logoru Burnumu ponovo je oživio duh antike na sedamnaestom izdanju Burnumskih ida, koje su i ove godine privukle brojne oduševljene posjetitelje

Pod sloganom "Vivere est militare" (Živjeti znači boriti se), ovogodišnje Ide povele su publiku na putovanje u svakodnevicu rimskih legionara – od vojnih vježbi, običaja i igara do trenutaka opuštanja izvan vojničkih dužnosti.

Posjetitelji su imali priliku vidjeti autentične prikaze života rimskih vojnika, okušati se u radionicama za djecu i odrasle, izrađivati mozaike, pisati na voštanim pločicama, igrati antičke igre i degustirati jela i napitke pripremljene prema starorimskim receptima.

Središnji događaj večeri bilo je uprizorenje "Srce je jače od mača", koje je okupilo veliki ansambl glumaca, povijesnih udruga, gladijatora, plesača i žonglera iz svih dijelova Hrvatske. Autorica teksta i redateljica Petra B. Blašković potpisala je interaktivni doživljaj u kojem su gledatelji svjedočili životu vojnog kampa, isprepleten s glavnom pričom, koja nas je vratila u doba sukoba Rimljana i Delmata. Poruka nade i ljubavi, kao univerzalne vrijednosti koja pobjeđuje, odaslana je s pozornice i snažno odjeknula među publikom, koja je izvedbu nagradila dugotrajnim pljeskom.

Večer je zaokružio koncert Damira Urbana & 4 i gudačkog kvarteta. Urbanova atmosferična glazba savršeno je stopila suvremeni zvuk s bezvremenom ljepotom antičkog amfiteatra, stvorivši jedinstven ugođaj pod vedrim zvjezdanim nebom.

Burnumske ide i ove su godine pokazale da nisu tek puki događaj, već živa poveznica prošlosti i sadašnjosti, manifestacija u kojoj se prirodne vrijednosti Nacionalnog parka "Krka" susreću s antičkom baštinom, a umjetnost i povijest stapaju u nezaboravno iskustvo.

