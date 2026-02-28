FOTO/VIDEO Usred Zagreba naletjeli smo na svadbu u - tramvaju

U Zagrebu je danas održano nesvakidašnje svadbeno slavlje koje je privuklo pažnju brojnih prolaznika. Tena i Marko odlučili su svoj veliki dan proslaviti – u tramvaju.

Posebno ukrašen tramvaj vozio je zagrebačkim ulicama pretvoren u pokretni prostor za slavlje. Unutrašnjost je bila ispunjena gostima, smijehom i glazbom, a atmosfera je podsjećala na pravu malu svadbenu povorku na tračnicama. Mladenci su, okruženi obitelji i prijateljima, nazdravljali i slavili dok je tramvaj prolazio gradom.

Dodatnu pažnju izazvao je natpis s njihovim imenima istaknut na prednjem dijelu tramvaja, umjesto uobičajene oznake linije. Prolaznici su zastajali, fotografirali i mahali, a mnogi su mladencima dovikivali čestitke.