FOTO/VIDEO MiG-21 postavljen na postolje na Srđu. Pogledajte ga

Spomen-zrakoplov MiG-21 postavljen je na postolje ispred tvrđave Imperial na Srđu iznad Dubrovnika. Riječ je o borbenom zrakoplovu koji je sudjelovao u operacijama tijekom Domovinskog rata, a Ministarstvo obrane Republike Hrvatske dodijelilo ga je Gradu Dubrovniku na inicijativu same gradske uprave.

Nakon restauracije u Bjelovaru, MiG-21 je krajem prošlog tjedna dopremljen pred tvrđavu Imperial, simbol obrane Dubrovnika i dom Muzeja Domovinskog rata. Današnjim postavljanjem na nosač zrakoplov je trajno obilježio prostor ispred tvrđave kao spomen na branitelje i obranu grada.

Od 6. prosinca, na Dan dubrovačkih branitelja i u spomen na najteže razaranje Dubrovnika, do tvrđave će se moći pristupiti i novom cestom iz naselja Bosanka, koja je već asfaltirana. Nova prometnica značajno će rasteretiti promet jer će se izbjeći svakodnevne gužve i zastoje na staroj uskoj cesti uz obod Srđa.