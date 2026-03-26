FOTO & VIDEO Ako možete, zaobiđite Rivu: Ogromni valovi preplavljuju splitsku šetnicu

Nestabilno vrijeme zahvatilo je Dalmaciju, gdje trenutačno prevladava jugo koje donosi kišu, a mjestimice i izraženije pljuskove praćene grmljavinom. Riječ je o utjecaju ciklone čiji se centar trenutačno nalazi nad sjevernim Jadranom, što dodatno pojačava vremenske nepogode duž obale.

More je uzburkano, a jaki valovi zapljuskuju splitsku Riva, gdje se povremeno prelijevaju na šetnicu i otežavaju kretanje građanima. Zbog snažnog juga i nestabilne atmosfere, uvjeti na moru i uz obalu su nepovoljni, uz moguće dodatno jačanje vjetra tijekom dana. Inače, prosjek juga na DHMZ postaji Split Marjan u 10 sati bio je 13,1 m/s s olujnim udarima do 85 km/h.

Meteorolozi upozoravaju kako bi se nestabilno vrijeme moglo zadržati i u nastavku dana, uz povremene intenzivnije oborine i grmljavinska nevremena. Građanima se savjetuje oprez, osobito u priobalnim područjima gdje valovi i vjetar mogu stvarati poteškoće u prometu i svakodnevnim aktivnostima.