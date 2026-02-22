FOTO Velika je gužva na staroj kliškoj cesti pred utakmicu Hajduka i Rijeke

Uoči današnje utakmice između HNK Hajduk Split i HNK Rijeka, na području Splita i prilaznim pravcima bilježe se značajne prometne gužve, osobito na Staroj kliškoj cesti.

Kolone vozila formirale su se već u poslijepodnevnim satima, a promet prema gradu odvija se usporeno. Gužve su očekivane s obzirom na dolazak većeg broja gostujućih navijača te posebne prometne mjere koje su na snazi.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske još su jučer najavili pojačane aktivnosti. Policijski službenici provode prihvat organiziranih i neorganiziranih skupina navijača na izlazu s autoceste A1, naplatnoj postaji Dugopolje, nakon čega se navijači, po obavljenom pregledu, prepraćuju izravno do stadiona Poljud.

Gostujućim navijačima preporučeno je da na naplatnu postaju Dugopolje dođu najkasnije do 15.45 sati, odnosno dva sata prije početka utakmice, kako bi im se mogao jamčiti pravovremeni ulazak na stadion.

Policija je ujedno upozorila i domaće navijače da ne koriste izlaz Dugopolje zbog očekivanih gužvi i posebne regulacije prometa. Od 14 sati na području naplatne postaje Dugopolje te na cesti D1, kao i na brzoj cesti u smjeru Klis – Solin, na snazi je poseban prometni režim, uz mogućnost potpunog zatvaranja pojedinih dionica.

Domaćim navijačima savjetuje se korištenje alternativnih izlaza s autoceste A1 – Prgomet, Vučevica i Bisko.

Građanima i vozačima preporučuje se izbjegavanje pravca D1 u smjeru Klis – Solin te naplatne postaje Dugopolje, kao i dodatno planiranje vremena dolaska u grad.